أول أفواج بعثة الحج الطبية تغادر اليوم وتوزيع كتيبات إرشادية على الحجاج

كتب وليد عبد السلام

تغادر ظهر اليوم أول أفواج بعثة الحج الطبية للعام الحالى ١٤٣٩ هجرية، متجهين إلى المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.



وأوضح الدكتور محمد شوقى، رئيس بعثة الحج الطبية هذا العام أنه تم الانتهاء من وضع خطة مميكنة لتسهيل الكشف الطبى للحجاج ومعرفة أماكن العيادات الطبية والإجراءات الوقائية، عبر موقع إلكترونى تم إنشاوه لأول مرة www.haj.ccs.gov.eg، حيث يقدم الخدمات للحجاج بدءا من التقدم للحج مروراً بفترة أداء المناسك ونهاية بالعودة إلى الوطن، فضلاً عن نشر التوعية والنصائح والأخبار بشكل دورى، بالإضافة إلى خريطة تم وضعها لنقاط الخدمات وأماكن العيادات بالمملكة وخدمة تحديد طرق الوصول إليها تسهيلاً عليهم.



وأضاف "شوقي" انه تم دراسة كافة التقارير الخاصة بالبعثات الطبية لحج عامي 1437-1438 هـ وتحديد التقديرات المطلوبة للبعثة، وبناء عليه تم تحضير كافة المستلزمات من الأدوية.



ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان انه بالتزامن مع مغادرة أول فوج من الحجاج الى الأراضي المقدسة غداً، تقوم وزارة الصحة بتوزيع كتيبات إرشادية صغيرة على الحجاج، المسافرين لآداء الفريضة، وذلك بجميع صالات السفر المخصصة للحج، على ان يستمر ذلك حتى انتهاء مغادرة آخر فوج، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي.



وأضاف "مجاهد" أن الكتيبات تشمل، إرشادات عامة بشأن فيروس الكورونا، والانفلونزا الموسمية، وطرق الوقاية منها، وأهم التعليمات الواجب اتباعها حال شعور الحاج بأي أعراض، بالاضافة الى عناوين البعثة الطبية ومختلف عياداتها بمكة المكرمة والمدينة المنورة.



وكشف "مجاهد" الى ان مكتب الحجر الصحي بمطار القاهرة يتولى مهام توزيع الكتيبات مع وجود فريق طبى من أطباء وتمريض يقدمون الاسعافات الاولية لأي حاج قد يحدث له طارئ بالاضافة الى التوعية الشفوية للحجاج المصريين .



الجدير بالذكر أن الدكتور محمد شوقي رئيس بعثة الحج الطبية قد غادر الى المملكة منذ أيام، وذلك للوقوف على الخطة الموضوعة هناك والتأكد من وصول الأدوية، وفرش العيادات الطبية بالفنادق.

