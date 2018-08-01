أمن الدقهلية يكثف جهوده لضبط مستريح جديد استولى على 20 مليون جنيه من الأهالى

قامت مديرية أمن الدقهلية بالاشتراك مع إدارة الأمن العام بتشكيل فريق بحث لتنفيذ قرار النيابة العامة، بضبط وإحضار مستريح مدينة منية النصر، لاستيلائه على ما يقرب من 20 مليون جنيه من المواطين مقابل فائدة وصلت 40 % .

وتم إعداد عدة مأموريات للبحث عن المتهم الهارب بعد تزايد الضحايا من الأهالى الذين تم الاستيلاء على أموالهم، كما تم الاستعلام من إدارة الجوازات والهجرة عما إذا كان المتهم قد تمكن من الهرب من عدمه، حيث طالب الأهالى بوضع اسم المتهم على قوائم الممنوعون من السفر، وكذلك التحفظ على أمواله.

كان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية تلقى اخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بتقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد محامى بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اتهموه فيه بجمع الأموال منهم مقابل دفع فائدة شهرية وصلت الى 35% و 40%.