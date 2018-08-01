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أمن الجيزة يواصل شن حملاته لضبط حائزى الأسلحة والمواد المخدرة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:07 ص
أمن الجيزة يواصل شن حملاته لضبط حائزى الأسلحة والمواد المخدرة حملة أمنية لإزالة الإشغالات - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية لإزالة الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير، وأسفرت حملة عن إزالة 720 مخالفة تعد وإشغال طريق، بمحيط محطات المترو والمنطقة الأثرية بالهرم، وعدة مناطق أخرى بأنحاء المحافظة. 
 
كما أسفرت حملة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون، بقطاعى جنوب وشمال الجيزة، عن ضبط 45 قضية مخدرات وأسلحة نارية غير مرخصة، وتنفيذ 160 حكما قضائيا.
 
وحرر ضباط شرطة التموين 52 قضية تموينية، احتوت على ضبط كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، وضبط بائعين بحوزتهم اسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.
 

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