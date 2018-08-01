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أسعار الذهب تواصل التراجع وعيار 21 يسجل 612 جنيها للجرام

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:30 ص
أسعار الذهب تواصل التراجع وعيار 21 يسجل 612 جنيها للجرام الذهب _ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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واصلت أسعار الذهب تراجعها بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بقيمة جنيه واحد، بعد انخفاض بنفس القيمة أمس، ليظل سعر الذهب فى أدنى مستوى له منذ مطلع 2018 وذلك بسبب التراجع الحاد فى سعر أوقية الذهب عالميا.

 

وسجلت أوقية الذهب وتزن 31 جراما خلال التعاملات الصباحية اليوم انخفاضا بنسبة 0.14 % مسجلة 1221 دولارا حتى صياغة التقرير، وسط زيادة فى معروض الذهب عالميا الأمر الذى سبب تراجع الأسعار.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 524,55 جنيه

عيار 21 : 612 جنيها

عيار 24 : 699,40 جنيه

الجنيه الذهب: 4896 جنيها

السعر العالمى : 1222 دولارا

 

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى تجار العملة أو ما يسمى بالسوق السوداء.

 

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت من محافظة إلى أخرى فى فروق أسعار المصنعية، والتى تختلف من جواهرجى إلى أخر لكن سعر الجرام نفسه لا يتغير بين كافة محافظات القطر المصرى.

 

 

 


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