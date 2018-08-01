أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 1 - 8 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 1-8-2018.

إيقاف تداول 7 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أجواء للصناعات الغذائية، مطاحن شرق الدلتا، أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، مصر للأسمنت.

البورصة تخسر 12.2 مليار جنيه

البورصة تربح 3.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر أغسطس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 877.246 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 162 مليون ورقة مالية بقيمة 754 مليون جنيه عبر تنفيذ 19.3 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 61.77% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 32.57%، والعرب على 5.66% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.54%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 28.1 مليون جنيه، 25.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب، والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 33.7 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 8 مليون جنيه على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 15670 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2601 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 15626 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.44% عند مستوى 747 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 1937 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 476 نقطة.

وارتفعت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 32 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.07 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 16.67%

- أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى بسعر إغلاق 13.65 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.25%

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ىبسعر إغلاق 6.68 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.57%

- مصر للأسمنت- قنا بسعر إغلاق 18.82 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.27%

- أجواء للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 2.71 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.86%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما 1 بسعر إغلاق 0.17 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.56%

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 7.38 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.66%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 8.87 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.06%

- السويس للأسمنت بسعر إغلاق 21.21 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.84%

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 6.98 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.51%