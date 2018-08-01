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معظمهم فى الفئة العمرية من 35-39 عاما..

أزواج يرفعون شعار امرأة واحدة لا تكفى.. الإحصاء: 2839 رجلا يجمعون بين زوجتين

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:16 م
أزواج يرفعون شعار امرأة واحدة لا تكفى.. الإحصاء: 2839 رجلا يجمعون بين زوجتين 2839 رجلا يجمعون بين زوجتين فى العصمة
كتبت- هبة حسام
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أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وجود مئات الأزواج فى مصر يرفعون شعار "امرأة واحدة لا تكفى"، فبنهاية العام الماضى، بلغ عدد الأزواج الجامعة لزوجتين فى العصمة 2839 رجلا من إجمالى 112.3 ألف زوج سبق لهم الزواج من قبل.

 

ارتفعت تلك الظاهرة "الجمع بين زوجتين" بين الشباب، حيث سجلت الفئة العمرية من 35- 39 عاما العدد الأكبر بـ 533 حالة، تلاها الفئة العمرية من 30-34 عام بـ531 حالة، وفى المقابل جاءت الفئة العمرية من 18- 20 عام الأقل، حيث لم تسجل تلك الفئة سوى 12 زوج يجمعون بين زوجتين فى العصمة.

 

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها، شكل عدد الأزواج الجامعين لزوجة واحدة فقط العدد الأكبر بالنسبة لكل من سبق لهم الزواج، حيث بلغ العدد 39.446 ألف زوج، فيما بلغ عدد الأرامل والمطلقين 70.015 ألف زوج.

 

ويوضح الجدول التالى الصادر عن جهاز الإحصاء، التوزيع العددى لكل من سبق لهم الزواج من قبل سواء أرامل أو مطلقين أو يجمعون فى عصمتهم زوجة أو أكثر، وذلك طبقاً للفئة العمرية للأزواج، ومن الملاحظ بالجدول، تسجيل الفئة العمرية من 30-34 عاما أكبر عدد للأرامل والمطلقين بـ 12.896 ألف رجل من إجمالى 70.015 ألف أرمل ومطلق.

 

 

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التوزيع العددى والنسبى للأزواج طبقا للفئة العمرية

 

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

وفى السر لا يقل عن ١٤ مليون رجل...يجمعون بين زوجتين...واكثر...😁😁

😁😁😁

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