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أردوغان: لغة التهديد الأمريكية لن تفيد أحدا

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:44 ص
أردوغان: لغة التهديد الأمريكية لن تفيد أحدا أردوغان
رويترز
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قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن لغة التهديد الأمريكية لن تفيد أحدا، وذلك مع تأزم العلاقات بين الدولتين الشريكتين فى حلف شمال الأطلسى بسبب قضية قس أمريكى مسجون فى تركيا لاتهامات بالإرهاب.

وأضاف أردوغان قائلا للصحفيين فى أنقرة إن تركيا لن تقدم تنازلات فيما يتعلق باستقلال القضاء وإن ملاحظات "العقلية الصهيونية الإنجيلية" فى الولايات المتحدة غير مقبولة.

وتابع أن وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو سيجرى محادثات مع نظيره الأمريكى مايك بومبيو على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) فى سنغافورة.

 

 

 


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