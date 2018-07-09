7 بنوك مصرية تفوز بجوائر الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب - صور

كتب – أحمد يعقوب

نظم الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفى العربى للعام 2018 والذى عقده الاتحاد فى مدينة بيروت، بحضور حشد كبير من القيادات المصرفية المصرية والعربية.

ويعد الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، الدار الجامع للمصرفيين العرب الذى أصبح اليوم مرجعً ومتحدثًا باسم المصرفيين العرب، يضم أكثر من 550 عضو عامل، وأكثر من 300 عضو مشارك يمثلون المهن المصرفية المختلفة فى أنحاء الوطن العربى وبلاد الاغتراب.

وقام بتكريم البنوك وتسليم الجوائز خلال الاحتفالية، الدكتور جوزيف طربيه رئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب ووسام فتوح الأمين العام الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، وبدأ الحفل بكلمة ترحيب من وسام فتوح والذى أشار إلى أن تكريم المؤسسات المصرفية على ما قدمته وتقدمه من عطاء ودعم لمجتمعاتها، والارتقاء بالصناعة المصرفية والمالية العربية إلى مستوى مهنى متقدم وحصل على جوائز التميز والانجاز المصرفى للعام 2018 حيث تمكنت 7 بنوك مصرية من الحصول جوائز.

وحصل البنك الأهلى المصرى، على جائزة "أفضل بنك عربى للعام 2018 من حيث المساهمة فى تطوير الرفاه الاجتماعى والمسؤولية الاجتماعية"، حيث تسلم الجائزة علاء فاروق، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية .

أما بنك مصر، فحصد جائزة "أفضل بنك مصرى للعام 2018 من حيث ترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات" وتسلم الجائزة عاكف مغربى، نائب رئيس مجلس الادارة .

وحصل بنك القاهرة على جائزة "أفضل بنك مصرى فى التمويل المتناهى الصغر وتحقيق الشمول المالى" وتسلم الجائزة عمرو نصير مدير عام قطاع التجزئة المصرفية .