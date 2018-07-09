وكيل فنون تطبيقية حلوان: 579 طالبا يؤدون امتحانات القدرات اليوم

وائل ربيعى

أكد الدكتور شريف حسن، وكيل كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، إن أعمال اختبارات الكليات منتظمة بشكل كامل، موضحا أن الكلية بدأت فى تنفيذ هذه الاختبارات طبقا للمواعيد التى حجزها الطلاب من خلال موقع التنسيق الرسمى على شبكة الانترنت.

وأشار حسن، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا اليوم لأداء اختبارات القدرات بالكلية بلغ 579 طالب وطالبة، متوقعا زيادة العدد خلال الأيام المقبلة، بعد حجز الطلاب للامتحانات على موقع التنسيق، مؤكدا أن الكلية ملتزمة بجميع الإجراءات التى وجه بها المجلس الأعلى للجامعات بخصوص اختبارات القدرات وأدائها بشكل جيد.