وفاة 3 عمال فى إنهيار صومعة بنجع العرب بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

لقى 3 عمال مصرعهم فى إنهيار صومعة بالإسكندرية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بانهيار إحدى الصوامع بشركة النيل للشحن والتفريغ بنجع العرب دائرة قسم شرطة مينا البصل، وانتقل قيادات المديرية ومأمورى وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

أثناء أعمال تنظيف الصومعة الخاصة بتخزين فول الصويا، انهارت عليهم مما أدى إلى وفاة 3 عمال وإصابة 9 بكسور واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقل 5 إلى مستشفى القبارى العام، و3 إلى مستشفى العامرية العام والأخير تم نقله إلى مبرة العصافرة وتولت النيابة العامة التحقيق.