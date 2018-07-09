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وصول معاون مباحث المقطم لاستكمال محاكمته فى قتل "عفروتو"

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:30 ص
وصول معاون مباحث المقطم لاستكمال محاكمته فى قتل "عفروتو" الضابط المتهم بقتل عفروتو - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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وصل معاون مباحث قسم المقطم، إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين قبل قليل، لاستئناف محاكمته بتهمة قتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ "عفروتو".

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين أحمد الغندور، وهشام السيد.

وكشفت التحقيقات أنه في 5 يناير الماضي،  ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم "عفروتو" في غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح للقبض على ذوي الشبهة، بأن قاما باستيقافه وضبطه دون سند إجرائي مشروع، وعذباه بدنيا وتعديا، عليه ضربًا وصفعًا بالأيدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

أرجع تقرير الطب الشرعي وفاة المجني عليه إلى أنه يعاني من انسكاب دموي رأسي الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط الإبطي الأمامي وكسر بالضلع السابعة الأيسر، وكدمة بالحافة السفلية في الفص السفلي للرئة اليسرى، وتهتكات شديدة بالطحال، ونزيف دموي أصابه بتجويف البطن.

وأحالت النيابة العامة، فى 15 يناير الماضى، المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمتي ضرب أفضى إلى موت، والاحتجاز دون وجه حق للمجني عليه.

 

 


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