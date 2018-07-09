وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: لن نعيد سفيرنا إلى إسرائيل فى الوقت الحالى

غزة(أ ش أ)

أعلنت لينديوى سيسيولو وزيرة خارجية جنوب أفريقيا أن بلادها ستبقى سفيرها خارج إسرائيل حتى اشعار آخر.

وقالت سيسيولو -فى تصريح نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل "إننى سعيدة جدا لاستدعائى السفير، لأنه لا يمكننا أن نكون فى الوضع الذى نحن فيه الآن.. إنه انتهاك جار منذ وقت طويل، ولا يمكننا صرف النظر، نحن نبعد سفيرنا حتى نتأكد إننا نحقق تقدما.. بالنسبة لنا هذا وضع غير مقبول، غير مقبول أبدا".

وتم استدعاء السفير سيسا نجومبانى إلى بريتوريا فى 14 مايو الماضى “حتى اشعار آخر”، احتجاجا على استشهاد 55 فلسطينيا على الأقل برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلى عند حدود غزة.

وورد فى بيان صدر عن قسم العلاقات الدولية والتعاون فى البلاد حينها أن "حكومة جنوب أفريقيا تدين بأشد العبارات اعمال العداء العنيف الأخيرة التى نفذتها القوات المسلحة الاسرائيلية عند حدود غزة، والتى أدت إلى مقتل أكثر من 40 مدنيا".