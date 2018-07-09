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الإثنين، 09 يوليه 2018 01:08 م
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وزيرا الكهرباء والإنتاج الحربى يبحثان التعاون مع الصين فى إقامة أبراج الكهرباء

الإثنين، 09 يوليه 2018 12:28 م
وزيرا الكهرباء والإنتاج الحربى يبحثان التعاون مع الصين فى إقامة أبراج الكهرباء جانب من اللقاء
كتبت رحمة رمضان
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التقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووفد شركة ستيت جريد الصينية، لبحث إمكانية التعاون المشترك بين الجانب المصرى والجانب الصينى فى مجال إقامة أبراج وخطوط نقل الكهرباء.

استعرض العصار، خلال اللقاء الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والخبرات الفنية المتوفرة بشركة المعادى للصناعات الهندسية (مصنع 54 الحربي) إحدى شركات الإنتاج الحربي والتي تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال الصناعات الهندسية الدقيقة كما تنتج الشركة الملحقات المعدنية لأبراج وخطوط نقل الكهرباء (الضغط العالى والمتوسط والمنخفض)، كما استعرض إمكانيات شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربى) الرائدة في صناعة الموصلات والكابلات الكهربائية طبقاً للمواصفات القياسية العالمية،  وكذا إمكانيات شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 حربي) فى مجال إنتاج العدادات الكهربائية الرقمية، الذكية، مسبوقة الدفع مشيراً إلى أنه تم مناقشة إمكانية استغلال هذه الإمكانيات في التعاون المشترك في مجال تنفيذ المشروعات التى تقوم الشركة الصينية بتنفيذها فى مصر.

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن حجم المشروعات الحالية والمستقبلية التى تقيمها مصر فى مجالات الطاقة تستوجب وجود صناعة قوية لتلبية احتياجات ومتطلبات هذه المشروعات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال التصنيع المحلي، مشيراً إلى وجود تعاون كبير بين "الكهرباء" و"الإنتاج الحربي" فيما يتعلق بتصنيع العدادات الذكية ولمبات الليد والأسلاك والكابلات وغيرها من مهمات ومعدات، وأشار إلى أن التعاون المشترك في إقامة أبراج الكهرباء سوف يساهم في تحسين الخدمة للمستهلك المصري وتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة حتى عام 2035.

من جانبه أشاد مايكل ليو مدير فرع شركة ستيت جريد الصينية فى مصر بمجهودات القطاع الحكومي المصري في توفير الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءتها، وأوضح أنه من خلال التعاون مع وزارتيّ الإنتاج الحربي والكهرباء يمكن نقل وتوطين تكنولوجيا إقامة أبراج الكهرباء إلى شركة المعادي للصناعات الهندسية (مصنع 54 الحربى) وفي مجال إنتاج الموصلات والكابلات الكهربائية إلى شركة حلوان للصناعات غير الحديدية 
(مصنع 63 الحربى) باستخدام أحدث التكنولوجيات على مستوى العالم في هذا المجال وفى أقل مدة زمنية، بهدف امتلاك تكنولوجيا تصنيع شبكات أبراج كهرباء تعمل بكفاءة عالية، مؤكداً على أن ما تمتلكه شركتى المعادى للصناعات الهندسية وحلوان للصناعات غير الحديدية من إمكانيات فى هذا المجال يؤهلهما لذلك.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من ممثلى الجهات الثلاثة لمتابعة آخر مستجدات موضوعات التعاون التى تم اقتراحها خلال اللقاء ومناقشة آليات تفعيل هذا التعاون.


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الكهرباء

الطاقة المتجددة

الصين

الانتاج الحربى




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