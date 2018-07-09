وزراء الاستثمار والنقل والتجارة وقناة السويس يشاركون بورشة عمل لتطوير الموانئ

كتب ــ عبد الحليم سالم

عقدت ورشة العمل الخاصة بدراسة المخطط الشامل للموانئ التجارية المصرية 2030، اليوم الاثنين، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الاكاديمية العربية للنقل البحري.

وأكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن هذا اليوم حاسم فى تاريخ الموانئ المصرية فهى لم تأخذ حقها فى التقدم، مما أدى إلى قلة المنافسة بين الموانئ المصرية والقريبة منها فى حوض البحر المتوسط، مشيرا إلى أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لديها 6 موانئ وهى تسعى لعودتها إلى قوتها لذلك يتم عمل تطوير لها لتكون منافسة لكافة الموانئ العالمية، بما يخدم مشروع تنمية قناة السويس.

وذكر أنه من أجل تنمية سيناء يتم تطوير ميناء العريش، مما يساهم فى رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقدمت سحر نصر فى كلمتها، الشكر لكافة الوزراء الحضور وهم النقل والتجارة والصناعة والتعليم العالى، مؤكدة أن للفريق مهاب مميش دور قيادى كبير جدا ويتم الاستفادة منه من خلال النصائح والخبرة الكبيرة فى قطاع الموانئ.

وذكرت الوزيرة، أن الفترة الماضية شهدت تطور كبير فى قطاع النقل نظرا لأهميته فى البنية الأساسية الجاذبة للمستثمرين، مشيرة إلى أهمية ورشة العمل الخاصة بدراسة المخطط الشامل للموانئ التجارية المصرية عام 2030 في تحديد المشروعات الاستثمارية المطلوبة في الموانئ المصرية التي تتواكب مع اطلاق خريطة مصر الاستثمارية التى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى مصر، ويتم عرضها على كافة المستثمرين في جميع أنحاء العالم في ظل تعديل وتطوير لبيئة الاستثمار في مصر ومنح حوافز غير مسبوقة للمستثمرين وتشجيع للاستثمار الأجنبي المباشر.



سحر نصر ومهاب مميش

وأكدت الوزيرة، أهمية قطاع النقل فى جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، موضحة أنها خلال زيارتها مع الفريق مهاب مميش إلى فيتنام وسنغافورة كان هناك اهتمام كبير من المستثمرين للاستثمار فى قطاع الموانئ فى ظل الدور الكبير الذى تقوم به وزارة التجارة والصناعة بقيادة المهندس عمرو نصار، لزيادة الصادرات المصرية.

ودعت الوزيرة، القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات البنية الأساسية عامة والموانئ خاصة، مشيدة بدعوة القطاع الخاص للمشاركة فى هذه الورشة.

وأكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه لولا التكامل مع الفريق مهاب مميش لم تكن تعقد هذه الورشة، مشيرا إلى أن اليوم يمثل نقلة نوعية فى تاريخ النقل المصرى، معربا عن تطلعه إلى تكامل بين الموانئ من أجل خدمة الاستثمار والتجارة والصناعة.

وأكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن تطوير الموانئ المصرية سيخدم ويشجع الاستثمارات فى الصناعة وحركة نقل البضائع بالموانئ.