وزارة الصحة: استمرار قبول وصايا التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة استمرار قبول وصايا التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة.

وقال الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة لــ "اليوم السابع" أن ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة تحتاج إلى انتشار فى المجتمع مشيرا إلى أن وجود التبرع يقضى على السمسرة.

وأضاف على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية تجاه أى متبرع بعد أو قبل الوفاة ضمانا للشفافية .