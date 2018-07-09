video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 07:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الصحة: استمرار قبول وصايا التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

الإثنين، 09 يوليه 2018 06:00 ص
وزارة الصحة: استمرار قبول وصايا التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أكد الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة استمرار قبول وصايا التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة.

وقال الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة لــ "اليوم السابع" أن ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة تحتاج إلى انتشار فى المجتمع مشيرا إلى أن وجود التبرع يقضى على السمسرة.

وأضاف على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية تجاه أى متبرع بعد أو قبل الوفاة ضمانا للشفافية .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة تضبط 15 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية بمصر الجديدة

الصحة

التبرع بالاعضاء

الوصايا




لا تفوتك
الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

بعد إعلانه مساعدة أطفال كهف تايلاند..12 معلومة عن الملياردير إيلون موسك

بعد إعلانه مساعدة أطفال كهف تايلاند..12 معلومة عن الملياردير إيلون موسك

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة