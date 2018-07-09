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الإثنين، 09 يوليه 2018 05:00 ص
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وزارة الرى تنظم مسابقة لأفضل مشروع تخرج في الهيدروليكا و تحلية المياه

الإثنين، 09 يوليه 2018 04:00 ص
وزارة الرى تنظم مسابقة لأفضل مشروع تخرج في الهيدروليكا و تحلية المياه وزيرى الري
كتبت أسماء نصار
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أكدت الدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى والمسئولة عن اسبوع القاهرة للمياه، أنه تم الإعلان عن مسابقة لافضل مشروع تخرج عن العام الدراسي 2017-2018 في مجالات الري ، الهيدروليكا ، إدارة المياه ، تحلية المياه وإدارة المناطق الساحلية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهره الأول للمياه والذى تنظمة الوزارة خلال الفتره 14-18 أكتوبر سنة 2018.
 
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه سوف يتم تنظيم جلسة خاصة لشباب الخريجين لعرض أفضل ثلاثة مشاريع فى مجالات المسابقة على هامش منتدى الشباب الأفارقة الأول والذي سينعقد خلال أسبوع القاهرة للمياه و تقديم جوائز خاصة لهم، كما سيتم عرض باقي المشاريع في صورة بوستر ضمن معرض البوسترات العلمية .
 
وأوضحت أن هذه المسابقة تأتى فى اطار تشجيع وزارة الموارد المائيه والرى  لشباب المتخصصين  حديثى التخرج على التنافس والإبتكار فى المجالات المتعلقه بالموارد المائية.
 
وأشارت إلى أن التقديم للمسابقة سيكون عن طريق رؤساء الأقسام و المشرفين علي تلك المشروعات بحد أقصي ثلاثة  مشروعات للكلية الواحدة، لافتة إلى أن المشاركة مفتوحة لجميع الكليات (حكومية و خاصة ) التي يوجد بها مشروعات تخرج ذات صلة بموضوعات المسابقة ويتم التقديم عبر البريد الالكترونى ، وذلك فى موعد أقصاه الاول من  أغسطس 2018.
 
وعنوان البريد الإلكترونى للتقديم بالمسابقة هو:
 
graduation_project@Cairowaterweek.eg  
 

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