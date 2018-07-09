نيكى يصعد لأعلى مستوى فى أسبوع بعد بيانات الوظائف الأمريكية

رويترز

ارتفع المؤشر نيكى للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياته فى أسبوع اليوم الإثنين، فى ظل نمو الوظائف الأمريكية الذى شجع المستثمرين على الشراء، بينما واصل سهم إيساى مكاسبه ليقفز إلى مستوى قياسى، بدعم من التفاؤل بعقار الشركة لعلاج الزهايمر.

لكن سهم نيسان موتور هبط 4.6 بالمئة إلى 1003.5 ين مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ نوفمبر 2016 بعدما قالت الشركة إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا فى الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، بخصوص إجراءات قياس الغاز المنبعث من عوادم السيارات فى مصانعها المحلية.

وأحجمت نيسان، عن الكشف عن مزيد من التفاصيل، وأقرت شركات يابانية بحالات تلاعب فى البيانات على مدى السنة الأخيرة، مما شوه سمعة البلاد، فيما يتعلق بالصناعات التحويلية الفعالة العالية الجودة.

ويقول محللون، إن المستثمرون يراقبون الأمطار غير المسبوقة التى هطلت على غرب اليابان فى مطلع الأسبوع، وأسفرت عن مقتل 88 شخصا على الأقل وإغلاق بعض المصانع.

وساهمت البيانات القوية للوظائف الأمريكية الصادرة يوم الجمعة فى إغلاق المؤشر نيكى القياسى مرتفعا 1.2 بالمئة عند 22052.18 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ 29 يونيو.

وعلقت شركات لصناعة السيارات من بينها مازدا موتور ودايهاتسو موتور العمليات فى عدة مصانع يوم السبت، وصعد سهم مازدا 0.2 بالمئة.

وقالت شركة باناسونيك لصناعة الإلكترونيات إن مصنعا فى أوكاياما بغرب اليابان قد تعذر الوصول إليه بسبب الطرق المغلقة. وهبط سهم باناسونيك 0.5 بالمئة.

وزادت أسهم شركات التكنولوجيا والبنوك، إذ صعد سهم تي.دي.كيه 4.2 بالمئة وأدفانتست 2.5 بالمئة ومجموعة ميتسوبيشى يو.إف.جيه المالية 1.6 بالمئة.

وقفز سهم إيساى 16 بالمئة إلى 10710 ينات، وهو مستوى قياسي، ليواصل صعوده من يوم الجمعة. وجاءت موجة الصعود القوية مع رفع شركات وساطة تصنيف السهم بعدما قالت شركة صناعة الأدوية وشركة بيوجن إن التحليل النهائى لتجربة عقارهما لعلاج الزهايمر أظهر نتائج إيجابية على المرضى الذين تلقوا أعلى جرعة.