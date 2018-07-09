نيابة القاهرة الجديدة تقرر حبس 8 متهمين فى خطف طفل الشروق 4 أيام

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس 8 متهمين بخطف طفل الشروق 4 أيام على ذمة التحقيق.
كانت نيابة القاهرة الجديدة، قد بدأت التحقيق فى واقعة خطف طفل الشروق، صباح اليوم الاثنين، حيث استمعت النيابة للأسرة، وواجهت المتهمين بالأحراز من أسلحة نارية وبيضاء مع التحفظ على مبلغ 100 ألف دولار الخاصة بالفدية.
وكانت الأجهزة الأمنية نجحت أمس من تحديد وضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل من مدينة الشروق وإعادة الطفل سالمًا لأسرته، حيث كشفت غموض الواقعة، عقب بلاغ موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها (البالغ من العمر 7 سنوات) من أمام مسكن والد زوجها الكائن بالحي الثالث دائرة القسم باستخدام سيارة ملاكى، وورود اتصالات هاتفية لأسرته من الجناة طلبوا خلالها مبلغًا ماليًا كفدية نظير إعادة الطفل المختطف.
أسفرت جهود فريق البحث المشكل بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة، عن تحديد مرتكبى الحادث، كما توصلت التحريات إلى تلقى جد الطفل المختطف تهديد من الخاطفين بقتله ما لم يبادر بدفع مبلغ الفدية، وخشية على حياة الطفل ولكسب مزيد من الوقت لتحديد مكان الجناة تم التنسيق مع جد الطفل المختطف على دفع جزء من مبلغ الفدية للمتهمين.
وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع قوات العمليات الخاصة، تم تحديد مكان الطفل المختطف وتحريره وإعادته سالمًا إلى أسرته، وضبط منفذي الواقعة وبحوزتهم (مبلغ الفدية، والأسلحة النارية المستخدمة في الحادث)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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