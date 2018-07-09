نيابة القاهرة الجديدة تقرر حبس 8 متهمين فى خطف طفل الشروق 4 أيام

كانت نيابة القاهرة الجديدة، قد بدأت التحقيق فى واقعة خطف طفل الشروق، صباح اليوم الاثنين، حيث استمعت النيابة للأسرة، وواجهت المتهمين بالأحراز من أسلحة نارية وبيضاء مع التحفظ على مبلغ 100 ألف دولار الخاصة بالفدية.

وكانت الأجهزة الأمنية نجحت أمس من تحديد وضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل من مدينة الشروق وإعادة الطفل سالمًا لأسرته، حيث كشفت غموض الواقعة، عقب بلاغ موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها (البالغ من العمر 7 سنوات) من أمام مسكن والد زوجها الكائن بالحي الثالث دائرة القسم باستخدام سيارة ملاكى، وورود اتصالات هاتفية لأسرته من الجناة طلبوا خلالها مبلغًا ماليًا كفدية نظير إعادة الطفل المختطف.