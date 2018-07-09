video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 03:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننفرد بنشر صور الفيلا محل احتجاز "طفل الشروق"

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:59 ص
ننفرد بنشر صور الفيلا محل احتجاز "طفل الشروق" فيلا مختطفي طفل الشروق
تامر البطريقي
إضافة تعليق

حصل" اليوم السابع" علي صور الفيلا التي قام مختطفي طفل الشروق باستغلالها لاحتجاز "الطفل"بها  والكائنة بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي

وتبين أن الفيلا مؤجرة ، واستخدمها الجناة لإخفاء الطفل المختطف بها حتى الحصول على الفدية التى طالبوا بها أهله.

 

وحكى الطفل المختطف هشام سامى عقب عودته لأسرته، "هما جم خدونى من قدام البيت، وحطونى فى الفيلا وخلونى أنام لحد العصر، وبعدين صحونى أكل، كنّا كل يوم بناكل فراخ ولحمة دليفرى، وقعدونى فى شقة فى القطامية وكان بيقعد معايا 3 فى الشقة".

وأضاف الطفل فى تصريحات خاصة لـ"لليوم السابع" "المتهمين كانوا هيضربونى عشان بسأل الساعة كام، وقالوللى أول ما جدك يدفع الفلوس هنروحك"، مؤكدا أنه سيشهد على المتهمين فى طابور العرض أمام النيابة ،مضيفا أنه شعر بسعادة بالغة عندما رأى والديه بعد العودة من الاختطاف، وتابع الطفل قائلا: "كنت بصلى على طول علشان ربنا يرجعنى.. ومحدش ضربنى". وتابع طفل الشروق: "قلت شكرا للشرطة اللى رجعتنى"، وأنه يتمنى أن يعمل مهندس سيارات فى المستقبل.

 

جدير بالذكر أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد توجه بالشكر لفريق البحث المكلفين بإعادة هشام سامى طفل الشروق المختطف من منزلة منذ عدة أيام، وذلك لسرعة التعامل مع البلاغ والتنسيق الجيد بين قطاعات الوزارة والأجهزة المعنية، واستخدام التقنية الحديثة فى تتبع الخاطفين وتحديد مكان احتجاز الطفل وتحريرة بحرفية حفاظاً على حياته وإعادته لأسرة سالم

 

كما وجه "وزير الداخلية" الشكر لقيادات الأمن العام ومديرتى أمن القاهرة والجيزة وضباط قطاع القاهرة الجديدة وقطاع الأمن الوطنى ورجال العمليات الخاصة الذين تولوا مهمتى مداهمة وكر اختباء الخاطفين بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة، وكذا مكان احتجاز الطفل بفيلا تحت الإنشاء بطريق مصر الإسكندرية، وضبط جميع المتهمين فى الواقعة والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"ضحك وفرح وسعادة".. أجواء احتفالية بمنزل طفل الشروق عقب عودته.. الأسرة تحتفل بعيد ميلاده.. جده: عشنا فى عذاب والداخلية رجالة.. والطفل: كنت بصلى علشان ربنا يرجعنى.. والنيابة تستند لأدلة فى إدانة المتهمين

جد طفل الشروق: عيشنا فى عذاب.. والداخلية كلها رجالة

فيديو.. أول ظهور للمتهمين بخطف طفل الشروق وأمامهم مبلغ الفدية والأسلحة

وزير الداخلية يوجه الشكر لفريق البحث للحرفية فى التعامل أثناء تحرير طفل الشروق

طفل الشروق

حوادث

اخبار حوادث مصر

اخبار الحوادث

خطف




لا تفوتك
فيديو وصور.. أسرة طفل الشروق بعد عودته من الاختطاف: وزير الداخلية أوفى بوعده

فيديو وصور.. أسرة طفل الشروق بعد عودته من الاختطاف: وزير الداخلية أوفى بوعده

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة الثلاثاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة الثلاثاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

مواجهات قوية فى قرعة الدورى بالموسم الجديد.. الأهلى يصطدم بالإسماعيلى والزمالك يواجه بتروجت والجونة مع المصرى بالأسبوع الأول.. القمة فى الجولة الأخيرة.. ومفاوضات لتحديد ملاعب مباريات الأحمر مع المصرى والدراويش

مواجهات قوية فى قرعة الدورى بالموسم الجديد.. الأهلى يصطدم بالإسماعيلى والزمالك يواجه بتروجت والجونة مع المصرى بالأسبوع الأول.. القمة فى الجولة الأخيرة.. ومفاوضات لتحديد ملاعب مباريات الأحمر مع المصرى والدراويش

صور.. كارثة مائية تغرق اليابان.. مصرع 81 شخصا وفقدان 63 آخرين بسبب الأمطار.. 54 ألف فرد يشارك فى عمليات الإنقاذ والمياه تحاصر 1850 مواطنا.. إنقاذ 170 موظفا ومريضا من مستشفى.. وتعليمات بإجلاء 5 ملايين مواطن

صور.. كارثة مائية تغرق اليابان.. مصرع 81 شخصا وفقدان 63 آخرين بسبب الأمطار.. 54 ألف فرد يشارك فى عمليات الإنقاذ والمياه تحاصر 1850 مواطنا.. إنقاذ 170 موظفا ومريضا من مستشفى.. وتعليمات بإجلاء 5 ملايين مواطن

الزمالك يعلن قيد كهربا فى القائمة الثانية رسمياً وعدم رحيله

الزمالك يعلن قيد كهربا فى القائمة الثانية رسمياً وعدم رحيله

اتحاد الكرة يوضح سبب عدم تغيير اسم الأسيوطى لـ"بيراميدز"

اتحاد الكرة يوضح سبب عدم تغيير اسم الأسيوطى لـ"بيراميدز"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة