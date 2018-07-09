ننفرد بنشر صور الفيلا محل احتجاز "طفل الشروق"

تامر البطريقي

حصل" اليوم السابع" علي صور الفيلا التي قام مختطفي طفل الشروق باستغلالها لاحتجاز "الطفل"بها والكائنة بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي

وتبين أن الفيلا مؤجرة ، واستخدمها الجناة لإخفاء الطفل المختطف بها حتى الحصول على الفدية التى طالبوا بها أهله.

وحكى الطفل المختطف هشام سامى عقب عودته لأسرته، "هما جم خدونى من قدام البيت، وحطونى فى الفيلا وخلونى أنام لحد العصر، وبعدين صحونى أكل، كنّا كل يوم بناكل فراخ ولحمة دليفرى، وقعدونى فى شقة فى القطامية وكان بيقعد معايا 3 فى الشقة".

وأضاف الطفل فى تصريحات خاصة لـ"لليوم السابع" "المتهمين كانوا هيضربونى عشان بسأل الساعة كام، وقالوللى أول ما جدك يدفع الفلوس هنروحك"، مؤكدا أنه سيشهد على المتهمين فى طابور العرض أمام النيابة ،مضيفا أنه شعر بسعادة بالغة عندما رأى والديه بعد العودة من الاختطاف، وتابع الطفل قائلا: "كنت بصلى على طول علشان ربنا يرجعنى.. ومحدش ضربنى". وتابع طفل الشروق: "قلت شكرا للشرطة اللى رجعتنى"، وأنه يتمنى أن يعمل مهندس سيارات فى المستقبل.

جدير بالذكر أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد توجه بالشكر لفريق البحث المكلفين بإعادة هشام سامى طفل الشروق المختطف من منزلة منذ عدة أيام، وذلك لسرعة التعامل مع البلاغ والتنسيق الجيد بين قطاعات الوزارة والأجهزة المعنية، واستخدام التقنية الحديثة فى تتبع الخاطفين وتحديد مكان احتجاز الطفل وتحريرة بحرفية حفاظاً على حياته وإعادته لأسرة سالم

كما وجه "وزير الداخلية" الشكر لقيادات الأمن العام ومديرتى أمن القاهرة والجيزة وضباط قطاع القاهرة الجديدة وقطاع الأمن الوطنى ورجال العمليات الخاصة الذين تولوا مهمتى مداهمة وكر اختباء الخاطفين بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة، وكذا مكان احتجاز الطفل بفيلا تحت الإنشاء بطريق مصر الإسكندرية، وضبط جميع المتهمين فى الواقعة والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.







































