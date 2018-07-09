ننشر أجندة مؤتمر محافظة القاهرة للشباب "معاَ من أجل مصر" فى يومه الثانى

كتب سيد الخلفاوى

يواصل مؤتمر الشباب " معاَ من أجل مصر " الذى تنظمه محافظة القاهرة فعالياته واستكمال جلساته فى يومه الثانى اليوم ( الاثنين ) بحضور المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة وبمشاركة عدد من اساتذة الجامعات والشخصيات العامة والمثقفين .

وتنطلق فعاليات وجلسات اليوم الثانى فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الاثنين وتمتد حتى الساعة الرابعة عصرا بقاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة عين شمس .

ويشمل برنامج اليوم الثانى عدد من الجلسات :

الجلسة الاولى تحت عنوان " المصريون والوحدة الوطنية " برئاسة أ. د طارق منصور وكيل كلية الآداب .. ويتحدث فيها د. زاهى حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق.

الجلسة الثانية تحمل عنوان " الأمن القومى وقوة الدولة الشاملة " برئاسة اللواء ا.ح طارق المهدى رئيس المنتدى الوطنى للاعلام.. يشارك فيها اللواء ناجى شهود المستشار باكاديمية ناصر ، والاعلامى د. جمال الشاعر ، والشاعر الكبير فاروق جويدة .

الجلسة الثالثة تحت عنوان " صورة مصر فى الاعلام الدولى" وتعقد برئاسة د. هبة شاهين مدير المركز الاعلامى لجامعة عين شمس .

الجلسة الرابعة وتحمل عنوان " المؤسسات التعليمية ودورها فى دعم ثقافة المواطنة ، وتعقد برئاسة د. ممدوح الدماطى وزير الآثار السابق وبمشاركة د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق ود. حسام البدراوى .