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الإثنين، 09 يوليه 2018 01:14 م
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نقابة المعلمين: ننتظر وعود التعليم بإقرار زيادات بالمرتبات

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:14 ص
نقابة المعلمين: ننتظر وعود التعليم بإقرار زيادات بالمرتبات خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس
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أكد خلف الزناتى، نقيب المعلمين، أن النقابة كان لها دور بارز فى مطالبة الحكومات المتعاقبة، ووزراء التربية والتعليم، بالعمل على تحقيق مطالب المعلمين، التى كان أبرزها مرتبات تليق بمكانة المعلمين.
 
وأضاف الزناتى، خلال كلمته بحفل تكريم المعلم المثالى بالنقابة الفرعية للمعلمين ببني سويف، أن النقابة تقدمت بجدول أجور يليق بالمعلمين إلى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق، فى اجتماع حضره أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، وممثل عن وزارة المالية، وعدد من الجهات المعنية، وتمت الموافقة عليه إلا أنه لم ينفذ حينها، ثم فى لقاء أخر مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، تمت الموافقة على تطبيق جدول الأجور على ثلاث سنوات ولم يتحقق شيئاً أيضاً حتى الآن، إلا أننا طالعنا خلال الأسبوع الماضى تصريحات منسوبة للدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين عن أن هناك زيادة مرتقبة فى مرتبات المعلمين، وبأن قانون التعليم الجديد سوف يتم مناقشته فى مجلس النواب خلال 10 أيام على الأقل، وفى أول جلسة للنواب.
 
وخلال الحفل، استعرض نقيب المعلمين، عدد من الإنجازات التى حققها فى عهد المجلس الحالى للنقابة منها، العمل على تعديل قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 بما يتوافق مع متطلبات العصر، وميكنة صرف معاشات المعلمين، وزيادة الميزة التأمينية لصندوق الزمالة، وزيادة مخصصات القرض الحسن، ورحلة العمرة، ومشروع الإسكان الاجتماعى، وعودة مستشفى المعلمين للنقابة، وتطويرات نادي المعلمين بالجزيرة، ونادي الشاطئ بالإسكندرية، وتطوير وصيانة مصايف المعلمين بالإسكندرية ورأس البر، والدورات التدريبية من خلال مبادرة معلم محترف ومعلم أفضل،  وكذلك دورات أكاديمية ناصر العسكرية المقرر إقامتها خلال الأيام المقبلة.
 
وأشار نقيب المعلمين إلى أنه على المعلمين الإعتزاز بمهنتهم السامية، فهى مهنة الرسل والأنبياء ويجب عليهم أن يفتخروا بها وأن يتمسكوا بالأمل في مستقبل أفضل لهم ولمصر ولمستقبل التعليم على أرض الكنانة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للمعلمين، وحرصه على تحسين أوضاعهم.
 
 

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نقابة المعلمين

مرتبات المعلمين

وزارة التربية والتعليم




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