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نقابة العاملين بالنظافة تضع ملامح خطة لجمع القمامة من المنازل بالجيزة

الإثنين، 09 يوليه 2018 10:40 ص
نقابة العاملين بالنظافة تضع ملامح خطة لجمع القمامة من المنازل بالجيزة المهندس آمين حسن النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة
كتبت آية دعبس
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قال المهندس أمين حسن، النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة، إن جميع المتعهدين والشركات والجمعيات القائمة على العمل بمحافظة الجيزة، قد اجتمعوا لوضع بنود التعامل مع هيئة نظافة الجيزة، التى تعتمد بشكل أساسى على رجوع جامع القمامة للجمع من المنازل، وتلافى أى تراكمات قمامة بالشوارع.
 
وأوضح حسن، فى بيان، أن النقابة تقدمت برؤيتها لرئيس الهيئة العامة لنظافة الجيزة فى الموعد المحدد لها من المحافظة، قائلا: ونحن التزمنا بما تم مناقشته مع الهيئة، ونتمني قبول ماورد بالبنود لإخراج منظومة محترمة تليق بالمواطن المصرى".
 
وطالبت النقابة فى المذكرة التى تقدمت بها لهيئة نظافة الجيزة، بإعادة النظر فى تقسيم المربعات داخل الأحياء والعمل على تسكين أصحاب العمل الموجودين على أرض الواقع بالأمر المباشر، وإلغاء بند الغرامة الخاص بالالتزام بتوريد مخلفات الجمع السكنى إلى المقلب، حيث أن العاملين على النقل يقوموا بإعادة تدوير المخلفات والإستفادة منها، وإلغاء المحاسبة بالطن بالنسبة للجمع السكنى والإدارى.
 
كانت النقابة العامة للعاملين بالنظافة، قد أعلنت رفضها مناقصة جمع المخلفات بمحافظة الجيزة، بعد طرح كراسة الشروط الخاصة بعملية جمع ونقل القمامة من الوحدات السكنية، وإطلاعهم. لعدة أسباب من بينها أنها تحملهم أعمال الهيئة العامة للنظافة، الخاصة بنظافة الشوارع الرئيسية والميادين ورفع الحيوانات النافقة، رغم أنهم معنيين بجمع مخلفات المنازل والمجمعات التجارية والإدارية فقط.

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