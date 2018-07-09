نادى القضاة يصدر بيانا بشأن "مزاعم الجزيرة" عن زيادة رواتب القضاة

كتبت هدى أبو بكر

أصدر نادي قضاة مصر بيانا بخصوص ما أذاعته قناة الجزيرة بشأن زيادة رواتب القضاة، أكد فيه عدم صحة ما ذكرته القناة بشأن هذا الأمرجملة وتفصيلا .

وجاء نص بيان النادى "إنطلاقاً من دور مجلس إدارة نادي قضاة مصر رئيساً وأعضاءً في الزود عن قضاة مصر الأجلاء وهيبتهم وكرامتهم والحفاظ علي حقوقهم والتصدي لكل المحاولات التي تحاك من النيل من القضاء والقضاة.

وإزاء الهجمة الشرسة التي انتهجتها قناة الجزيرة والتي دأبت على نشر أخبار مغلوطة كان أخرها عن زيادة لم تحدث في رواتب القضاة , وهي بلا شك مؤامرات كريهة ودعوات خبيثة دس فيها سما زعافاً لاستهداف سلطات الدولة وركائزها الأساسية من أجل تفتيت لحمة الوطن وزعزعة أمنه واستقراره وزرع بذور فتنة بين أطيافه تمطر عليها عبارات ملوثة لتنتج نبتاً شيطانياً يمزق الروابط ويقطع الأواصر، كان لزاما علينا أن نؤكد على كذب تلك الأخبار المسمومة وعدم صحتها وأن القضاة مؤتمنون وأمانتهم رسالة لن يجزيهم عن حسن أدائها إلا الحق العزيز .

وإذ يطالب نادي قضاة مصر في هذا الصدد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والتي نكن لها كل احترام وتقدير ونثمن دورها في توعية الرأي العام ودعم استقلال الوطن ألا تجعل ساحاتها الإعلامية منابر لمن يدنسوا محراب العدالة بأحاديث مغلوطة ومفتراة بقولة في غير موضعها أريد بها خلخلة التماسك بين أفراد الشعب المصري العظيم".