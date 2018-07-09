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ميركل: ألمانيا ملتزمة بالاتفاق النووى الإيرانى وعلى الشركات حسم أمرها

الإثنين، 09 يوليه 2018 03:56 م
ميركل: ألمانيا ملتزمة بالاتفاق النووى الإيرانى وعلى الشركات حسم أمرها ميركل
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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، إن بلادها لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووى مع إيران والذى رفضه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لكن لكل شركة الحق فى اتخاذ قرارها بشأن ما إذا كانت ترغب فى الاستثمار هناك.

وأضافت، وهى تقف إلى جانب رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانج، أن على الشركات، التى ربما تتعرض لمخاطر العقوبات الأمريكية نتيجة لأعمالها فى إيران، أن تتخذ قرارها بنفسها فيما يتعلق بتحمل تلك المخاطرة.

وقالت "لا نزال ملتزمين بالاتفاق النووى ونعتقد أنه جرى التفاوض بشأنه جيدا". وأضافت "هناك المزيد مما يجب التفاوض بشأنه مع إيران لكن من الأفضل الاستمرار فى الالتزام بالاتفاق".

 

 


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