موجز أخبار 6.. السيسى يوجه بتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها توجيه الرئيس السيسي للحكومة بالاستفادة من الثروات وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابع الإدارية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

كما انفرد موقع اليوم السابع قبل قليل، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، تمكنها من القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية.

فى أعقاب إعلان الشركة مع مطلع شهر مايو الماضى عن نجاحها فى تحقيق اكتشاف نفطى فى حقل فاغور بعد حفر البئر الاول بمعدل اختبار انتاج أولى 2300 برميل زيت خام يومياً بدرجة جودة 32، بالإضافة إلى حوالى 400 ألف قدم مكعب يومياً من الغاز المصاحب، أعلنت شركة إينى الإيطالية نجاح عمليات حفر ثان آبارها النفطية بحوض فاغور فى منطقة امتياز جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية - حوالى 130 كلم شمال واحة سيوة- وتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 5.130 برميل يوميا من النفط الخفيف مع انخفاض الغاز المصاحب.

قضت محكمة جنايات بنها بمعاقبة كل من "و م م" و "أ أ ع" و"م ن س" سكرتارية تنفيذ بالمحكمة، بالسجن 145 عاما سجن مشدد للأول وعلى الثانى 140 سنة، كما قضت بمعاقبة الثالث بالمشدد 80 عاما مع عزلهم جميعا من وظائفهم، وذلك فى عدة قضايا متهمين فيها بتزوير أحكام قضائية لـ9 متهمين فى قضايا مخدرات.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين لويس شقوير، كبير مستشارى البنك الدولى، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومدير صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.

بدأت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، التحقيق مع 8 متهمين بخطف الطفل هشام سامى من أمام منزله بمدينة الشروق، اليوم الاثنين، بعد نجاح قوات الأمن فى تحرير الطفل وضبط المتهمين.

مع الاستعداد لموسم كروى جديد وإعلان قرعة الدورى للموسم الجديد، فرضت مُبادرة "اليوم السابع" لتطوير كرة القدم نفسها على الجميع، خاصة بعدما لقيت دعم واهتمام مسئولى الرياضة المصرية، حيث اتفق كثير من خبراء اللعبة على ضرورة "تفعيل" مُبادرة اليوم السابع ودعمها حتى تخرج للنور، خاصة أن الجميع يؤكد أن علاج الأخطاء سريعاً والتخطيط السليم يُعد أحد أسباب النهوض بالرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، وهو ما أثبته مونديال روسيا الحالى.

أكد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خلال الجلسة التى جمعته بوزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الاثنين، أنه سيتم التعاون بين جميع الأطراف لعودة الجماهير إلى المدرجات، من خلال المبادرة التى يقودها صبحى للتوعية لعودة الجماهير.

خصصت وزارة الصحة والسكان مكاتب فى 27 محافظة لتوثيق شهادات الميلاد والوفاة، بالإضافة إلى التصديق على شهادات التطعيمات المستخرجة من إدارة الطب الوقائى، فضلا عن تحويل التاريخ الهجرى إلى ميلادى، مع استخراج شهادات الميلاد لسواقط القيد ما قبل 1962.

روى الطفل هشام سامي، المختطف من أمام منزله بمدينة الشروق، فى أول تصريحات له عقب عودته لأسرته، قائلا: "هما جم خدونى من قدام البيت، وخلونى أنام لحد العصر، وبعدين صحونى أكل، كنّا كل يوم بنأكل فراخ ولحمة دليفرى، وقعدونى فى شقة فى القطامية وكان بيقعد معايا 3 فى الشقة".

استقبل الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، صباح اليوم الاثنين، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمقر القصر الجمهورى بروما، حيث أعرب الرئيس الإيطالى عن تقديره للجهود التى تبذلها الدولة المصرية والدور المتميز للكنيسة القبطية والأزهر الشريف لمواجهة الفكر المتطرف.

أعرب سرجيو مارتيلا، رئيس جمهورية إيطاليا عن ترحيبه بالبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية الذي التقاه بالعاصمة الإيطالية اليوم

أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، على وضع آلية عمل موحدة تسير عليها كل لجان تقنين أراضى الدولة بالمحافظات تأكيدا على توافق القرارات ومعايير التقييم.

يقدم "اليوم السابع"، الإجابات النموذجية التى أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومكتب التنسيق على أهم الأسئلة المحيرة حول اختبارات القدرات التى انطلقت بالكليات العاملة بهذا النظام منذ الثلاثاء الماضى وتستمر حتى 23 يوليو الجارى.

نفى اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، ما تردد من أنباء حول القبض عليه، مؤكداً أنه فى منزله الآن بمحافظة الإسكندرية، يعيش حياته بشكل طبيعى، وسط أسرته و أحفاده كأى مواطن مصرى، فضلاً عن انشغاله بالقراءة، والاطلاع على ما يجرى فى الشأن العام .

تقدم أيمن محفوظ المحامى بطلب للنائب العام للكشف عن الحسابات والتحويلات البنكية، لكل من دعا للمصالحة مع الإخوان وأسرهم، ومنهم كمال الهلباوى والصحفى ناجى وليم وآخرين معلومين للجهات الأمنية، حمل البلاغ رقم 6733 لسنة 2018 عرائض النائب العام.

بحضور باهت، أدى الدكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة أمام البرلمان التركى ليكتب سطر النهاية لآخر ما تبقى من ميراث الديمقراطية التى أرسى قواعدها كمال أتاتورك، بعدما تراجعت تركيا فى كافة المؤشرات والتصنيفات العالمية لمعايير حقوق الإنسان واحترام حرية الرأى والتعبير، ومؤخراً معايير الأداء الاقتصادى ومعدلات النمو، لتواصل السقوط فى دوامة الفوضى والاستبداد.

يرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك الذى أعلنت الرقابة الإدارية القبض عليه متلبسا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية.

تستمر الكليات العاملة بنظام القدرات، فى استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بها، والتى تتطلب إجراء امتحان القدرات بها إلى جانب مجموع الطالب فى الثانوية العامة، حيث يجرى الطلاب الاختبارات ويسددون الرسوم المقررة بالكليات تمهيدا لإعلان النتيجة على موقع التنسيق بعد تصحيح أوراقهم وأعمالهم الفنية وغيرها.

قبلت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى، اليوم الإثنين، استقالة وزير الخارجية بوريس جونسون، التى تقدم بها احتجاجا على خطة ماى فى التفاوض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست"

عقبت حركة فتح على تصريحات السفير القطرى محمد العمادى، المتعلقة بوجود خطة إعادة تأهيل غزة مقابل الإفراج عن الجنود الإسرائيليين المحتجزين فى القطاع.

تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج 8 صبية من الأطفال الـ 12 العالقين مع مدربهم داخل "كهف الموت" فى تايلاند، بعد أن حاصرتهم مياه الأمطار فى إقليم تشيانج لمدة أسبوعين.

وصلت الإثارة قمتها فى بطولة كأس العالم روسيا 2018 ، ولكن الأجواء أكثر سخونة فى البرازيل التى ما زالت تعيش صدمة وداع المونديال.