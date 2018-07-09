من بينها إعلان حالة الطوارئ.. 7 صلاحيات تضاف لأردوغان عقب أداء اليمين

كتب- هاشم الفخرانى

بعد أداءه اليمين الدستورية اليوم أمام البرلمان، وتحويل النظام فى تركيا إلى نظام رئاسى، يضاف إلى رجب طيب أردوغان 7 صلاحيات جديدة تثبت أنه ديكتاتور وليس رئيسا للبلاد.

وفيما يلى رصد لأهم 7 صلاحيات جديدة لأردوغان:-

1- يصبح رئيسا للسلطة التنفيذية ورئيس الوزراء يكون مجرد مشرفا على قرارت أردوغان

2- تعيين الوزراء ونوابهم ونواب الرئيس بما فيهم وزير الدفاع دون استشارة المجلس العسكرى الأعلى فى البلاد المعنى بشئون الترقيات والتعيينات، كما يحق له إقالتهم.

3- إصدار مراسيم رئاسية تتعلق بالسلطة التنفيذية

4- إعداد قوانين الموازنة العامة دون العودة للبرلمان وتكون صلاحيات البرلمان "تمرير"

5- أردوغان يكون الجهة الوحيدة التى تدعو للاستفتاء على تغيير القانون فى الدستور

6- رفع حالة الطوارىء بدون العودة للبرلمان

7- تعيين القيادات فى الجيش التركى دون العودة لوزير الدفاع