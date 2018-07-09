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الإثنين، 09 يوليه 2018 07:39 م
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من بينها إعلان حالة الطوارئ.. 7 صلاحيات تضاف لأردوغان عقب أداء اليمين

الإثنين، 09 يوليه 2018 05:41 م
من بينها إعلان حالة الطوارئ.. 7 صلاحيات تضاف لأردوغان عقب أداء اليمين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
كتب- هاشم الفخرانى
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بعد أداءه اليمين الدستورية اليوم أمام البرلمان، وتحويل النظام  فى تركيا إلى نظام رئاسى، يضاف إلى رجب طيب أردوغان 7 صلاحيات جديدة تثبت أنه ديكتاتور وليس رئيسا للبلاد.

 

وفيما يلى رصد لأهم 7 صلاحيات جديدة لأردوغان:-

 

1- يصبح رئيسا للسلطة التنفيذية ورئيس الوزراء يكون مجرد مشرفا على قرارت أردوغان

2- تعيين الوزراء ونوابهم ونواب الرئيس بما فيهم وزير الدفاع دون استشارة المجلس العسكرى الأعلى فى البلاد المعنى بشئون الترقيات والتعيينات، كما يحق له إقالتهم.

3- إصدار مراسيم رئاسية تتعلق بالسلطة التنفيذية

4-  إعداد قوانين الموازنة العامة دون العودة للبرلمان وتكون صلاحيات البرلمان "تمرير"

5- أردوغان يكون الجهة الوحيدة التى تدعو للاستفتاء على تغيير القانون فى الدستور

6- رفع حالة الطوارىء بدون العودة للبرلمان

7- تعيين القيادات فى الجيش التركى دون العودة لوزير الدفاع

 


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تركيا

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رجب ططيب اردوغان

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