من بينها إعلان حالة الطوارئ.. 7 صلاحيات تضاف لأردوغان عقب أداء اليمين

بعد أداءه اليمين الدستورية اليوم أمام البرلمان، وتحويل النظام فى تركيا إلى نظام رئاسى، يضاف إلى رجب طيب أردوغان 7 صلاحيات جديدة تثبت أنه ديكتاتور وليس رئيسا للبلاد.
وفيما يلى رصد لأهم 7 صلاحيات جديدة لأردوغان:-
1- يصبح رئيسا للسلطة التنفيذية ورئيس الوزراء يكون مجرد مشرفا على قرارت أردوغان
2- تعيين الوزراء ونوابهم ونواب الرئيس بما فيهم وزير الدفاع دون استشارة المجلس العسكرى الأعلى فى البلاد المعنى بشئون الترقيات والتعيينات، كما يحق له إقالتهم.
3- إصدار مراسيم رئاسية تتعلق بالسلطة التنفيذية
4- إعداد قوانين الموازنة العامة دون العودة للبرلمان وتكون صلاحيات البرلمان "تمرير"
5- أردوغان يكون الجهة الوحيدة التى تدعو للاستفتاء على تغيير القانون فى الدستور
6- رفع حالة الطوارىء بدون العودة للبرلمان
7- تعيين القيادات فى الجيش التركى دون العودة لوزير الدفاع
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