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الإثنين، 09 يوليه 2018 01:14 م
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مميش: تطوير موانئ شرق بورسعيد والسخنة وقناة السويس يحكم مصر فى حركة التجارة

الإثنين، 09 يوليه 2018 12:14 م
مميش: تطوير موانئ شرق بورسعيد والسخنة وقناة السويس يحكم مصر فى حركة التجارة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لقناة السويس - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن هذا اليوم حاسم فى تاريخ الموانئ المصرية لأنها لم تأخذ نصيبها فى التطوير خلال الفترة السابقة، ومع تطوير القطب الشمالى فى شرق بورسعيد، والقطب الجنوبى فى السخنة، والوسط قناة السويس سيجعل مصر تتحكم فى جزء كبير من حركة التجارة العالمية.

وأضاف مهاب مميش خلال كلمته فى المؤتمر المنعقدة لإعداد المخطط العام للموانئ البحرية، أن الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة، تتضمن 6 موانئ بينهم هيئة قناة السويس. 
 
 
 
 

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مميش

مهاب مميش

هيئة قناة السويس




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