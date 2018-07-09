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الإثنين، 09 يوليه 2018 09:22 ص
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مقتل 14 شخصا فى اشتباكات بين معارضين وقوات حكومية فى نيكاراجوا

الإثنين، 09 يوليه 2018 07:25 ص
مقتل 14 شخصا فى اشتباكات بين معارضين وقوات حكومية فى نيكاراجوا الاشتباكات فى نيكاراجوا
(أ ف ب)
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قُتل 14 شخصا على الأقل فى جنوب غرب نيكاراجوا خلال اشتباكات بين قوات حكومية ومعارضين للرئيس دانيال أورتيجا، فى وقت تشهد البلاد موجة احتجاجات للمطالبة برحيل الرئيس الذى رفض طلب المعارضة تقديم موعد الانتخابات.

ودهمت قوات حكومية ولا سيما عناصر من مكافحة الشغب وعناصر شبه عسكريين مدينتَى ديريامبا وجينوتيبى من أجل إزالة حواجز أقامها معارضون.

وقالت رئيسة المركز النيكاراجوى لحقوق الإنسان فيلما نونيز لوكالة فرانس برس إن "الأمر كان مرعبًا، هناك 14 قتيلا على الأقل، هذا العدد يشمل عنصرا على الأقل من قوات مكافحة الشغب وعنصرا من القوات شبه العسكرية واثنين من رجال الشرطة".

ودخل رجال مدججون بالأسلحة ويرتدون ثيابا مدنية برفقة الشرطة عند السادسة صباحا إلى هاتين المدينتين فى مقاطعة كارازو، حيث دمّروا المتاريس وسط إطلاق للنار، بحسب ما أفاد شهود وجمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان.

 


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