مقاتلات التحالف العربى تدمر دبابات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين بالحديدة

صنعاء (أ ش أ)

تمكنت مقاتلات التحالف العربى ،اليوم الاثنين، من تدمير العديد من الدبابات والآليات العسكرية التابعة للمتمردين الحوثيين جنوبى مديرية التحيتا فى محافظة الحديدة.

وذكرت قناة (سكاى نيوز عربية) الاخبارية أن قوات الجيش والمقاومة، من ألوية العمالقة، تمكنت وبمساندة من طيران التحالف العربى، من تنفيذ عمليات تمشيط واسعة غربى مدينة التحيتا مما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى فى صفوف ميليشيات الحوثى .

وكانت قوات المقاومة المشتركة قد تمكنت من تضييق الخناق على ما تبقى من جيوب لميليشيات الحوثى فى بعض الأحياء والمزارع، وذلك مع انهيار صفوف المتمردين على وقع الضربات العنيفة، التى تلقتها فى جبهات القتال.