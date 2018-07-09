video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 09:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقاتلات التحالف العربى تدمر دبابات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين بالحديدة

الإثنين، 09 يوليه 2018 08:40 ص
مقاتلات التحالف العربى تدمر دبابات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين بالحديدة قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
إضافة تعليق

تمكنت مقاتلات التحالف العربى ،اليوم الاثنين، من تدمير العديد من الدبابات والآليات العسكرية التابعة للمتمردين الحوثيين جنوبى مديرية التحيتا فى محافظة الحديدة.

وذكرت قناة (سكاى نيوز عربية) الاخبارية أن قوات الجيش والمقاومة، من ألوية العمالقة، تمكنت وبمساندة من طيران التحالف العربى، من تنفيذ عمليات تمشيط واسعة غربى مدينة التحيتا مما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى فى صفوف ميليشيات الحوثى .

وكانت قوات المقاومة المشتركة قد تمكنت من تضييق الخناق على ما تبقى من جيوب لميليشيات الحوثى فى بعض الأحياء والمزارع، وذلك مع انهيار صفوف المتمردين على وقع الضربات العنيفة، التى تلقتها فى جبهات القتال.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. الحوثيون يواصلون التصعيد بعد رفض الاقتراح الأممى بتسليم "الحديدة".. المليشيا تختطف عشرات اليمنيين.. والجيش يحرر مواقع جديدة.. بن دغر يتعهد بـ"سيطرة كاملة".. والتحالف: إنشاء 19 مركزا صحيا لرفع المعاناة

مصادر يمنية: مقتل أكثر من 45 حوثيا فى معارك بمديرية التحيتا جنوب الحديدة

فيديو..الحوثيون يصرون على خيار الحرب ويرفضون تسليم الحديدة..مجلس الأمن يجدد دعمه لجريفثس ويطالب ببقاء الميناء مفتوحا..والقوات اليمنية تسيطر على التحيتا بدعم التحالف.. بن دغر: ماضون لاستعادة السيطرة على الدولة

مقاتلات التحالف العربى

الحوثيين

التحالف العربى

ميليشيات الحوثى

الحديده




لا تفوتك
الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة