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مطار القاهرة يستقبل 3 أفواج سياحية من أمريكا وبريطانيا وروسيا

الإثنين، 09 يوليه 2018 12:52 ص
مطار القاهرة يستقبل 3 أفواج سياحية من أمريكا وبريطانيا وروسيا فوج سياحى - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد 3 أفواج سياحية آمريكية وبريطانية وروسية لزيارة المعالم السياحية والأثرية، وتم تسفير عدد منهم إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة، عن طريق رحلات طيران مباشرة من مطار القاهرة بعد وصولهم ترانزيت.
 
وضم الفوح السياحى البريطانى 129 سائحا وتم إنهاء إجراءات وصولهم على متن الطائرة المصرية القادمة من لندن، بينما وصل فوج سياحى أمريكي وضم 94 سائحا، وتم إنهاء إجراءات وصولهم على متن الطائرة الألمانية القادمة من فرانكفورت، فيما وصل 153 سائحا روسيا وتم إنهاء اجراءات وصولهم على متن الطائرة المصرية القادمة من موسكو. 
 
وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بتخصيص فرق من العلاقات العامة لاستقبال السائحين والعمل على إنهاء اجراءات وصولهم، وقامت شرطة السياحة بالإشراف على إنهاء الإجراءات وتولت إدارة التأمين بالمطار مسئولية خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم.  

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