مصر ترحب بالتوقيع على اتفاق بين إريتريا وإثيوبيا لإنهاء حالة النزاع بينهما

كتب أحمد جمعة

رحبت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين بالتوقيع على اتفاق بين إريتريا وإثيوبيا لإنهاء حالة النزاع بينهما في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها "آبي أحمد" رئيس الوزراء الإثيوبى إلى العاصمة الإريترية أسمرة.

وأكدت مصر على أن تلك الزيارة وما تمخض عنها من نتائج سوف تسهم دون شك في فتح صفحة جديدة بين البلدين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يساعد على تحقيق تطلعات شعبي البلدين في السلام والتنمية بعد سنوات طويلة من الخلاف وعدم الاستقرار. كما أعربت مصر عن تطلعها لأن يكون هذا الاتفاق مثالاً يحتذى به لإنهاء كافة النزاعات والصراعات في القارة الأفريقية.

هذا، وقد عبر بيان وزارة الخارجية عن تطلع مصر إلى تكثيف التعاون مع كل من إريتريا وإثيوبيا وكافة الدول الشقيقة في منطقة القرن الأفريقي من أجل تعزيز الاستقرار وتحقيق أهداف التنمية، ورفع معدلات النمو للقضاء على الفقر. كما ثمن البيان جهود القيادة السياسية فى كلا البلدين لإنجاز هذا الاتفاق.