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الإثنين، 09 يوليه 2018 08:43 م
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مصرع شخصين فى اشتباكات بالأسلحة لنزاع على قطعة أرض بأسوان

الإثنين، 09 يوليه 2018 06:45 م
مصرع شخصين فى اشتباكات بالأسلحة لنزاع على قطعة أرض بأسوان اللواء فتح الله حسنى مدير أمن أسوان
أسوان – عبد الله صلاح
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لقى شخصان مصرعهما نتيجة إصابتهما بطلقات نارية خلال مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بقرية المنصورية بمحافظة أسوان، اليوم الإثنين، لنزاع بينهم على قطعة أرض.

وتلقى اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دراو، يفيد بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، تم استخدام السلاح وإطلاق الأعيرة النارية خلالها، ووجود مصابين ومتوفيين.

وكلف مدير أمن أسوان، العميد أسامه حلمى، مدير إدارة البحث الجنائى، بالتوجه إلى موقع الاشتباكات، برفقة قوة أمنية، والتى نجحت فى السيطرة على الأحداث التى أسفرت عن مقتل شخصين نتيجة إصابتهما بطلقات نارية، وتكثف إدارة البحث الجنائى جهودها للقبض على المتهمين المتورطين فى الواقعة.


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