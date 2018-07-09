video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 04:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسؤولون أفغان: نأمل أن ترسل حركة طالبان ممثليها للمشاركة بمؤتمر علماء المسلمين

الإثنين، 09 يوليه 2018 03:38 م
مسؤولون أفغان: نأمل أن ترسل حركة طالبان ممثليها للمشاركة بمؤتمر علماء المسلمين حركة طالبان -أرشيفية
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

كشف مسؤولون أفغان، أن المؤتمر الدولى لعلماء المسلمين الذى ستحتضنه مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لمناقشة عملية السلام والاستقرار فى أفغانستان، الأسبوع المقبل، يشهد حضورًا مميزًا لـ57 دولة و110 من العلماء المسلمين.

وذكر عبد الرحمن سليم، نائب رئيس مجلس السلام الأعلى فى أفغانستان، فى تصريحات صحفية، أنه من المتوقع أن يناقش حوالى 110 من علماء المسلمين المشاركين فى المؤتمر، الحرب الأفغانية وعملية السلام هناك، مضيفًا: "فى النهاية سيصدر المشاركون بالمؤتمر بيانًا باسم مكة المكرمة".

من جهته، أعرب مجلس السلام فى أفغانستان، عن أمله أن ترسل حركة طالبان الأفغانية ممثليها للمشاركة فى المؤتمر، الذى يستمر ليومين هما الثلاثاء والأربعاء القادمين فى جدة ومكة.

وأوضح الموقع، أنه بعد مؤتمرات فى إندونيسيا وكابول فى وقت سابق من هذا العالم، يأمل المشاركون فى المؤتمر السعودى بإقناع العالم برفض العنف فى أفغانستان بالإجماع، وتشجيع حركة طالبان على قبول عرض الرئيس الأفغانى "أشرف غنى"، بإجراء محادثات سلام غير مشروطة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصادر أفغانية: مسلحو طالبان يتكبدون خسائر كبيرة فى جنوب البلاد

مقتل وإصابة 10 مسلحين خلال مواجهات بين عناصر "طالبان" و"داعش" فى أفغانستان

طالبان تعلن مجددا رفضها إجراء محادثات سلام مع الحكومة فى كابول

مقتل وإصابة 7 أشخاص بينهم أحد قادة طالبان فى انفجار شرق أفغانستان

باكستان تجدد دعمها لمحادثات السلام بين الحكومة الأفغانية و"طالبان"

اسعودية

افغانستان

طالبان

علماء المسلمين

السلام




لا تفوتك
النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى

الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى

رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال

رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال

محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً

محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً

مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال

مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة