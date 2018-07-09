مسؤولون أفغان: نأمل أن ترسل حركة طالبان ممثليها للمشاركة بمؤتمر علماء المسلمين

كتب مصطفى عنبر

كشف مسؤولون أفغان، أن المؤتمر الدولى لعلماء المسلمين الذى ستحتضنه مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لمناقشة عملية السلام والاستقرار فى أفغانستان، الأسبوع المقبل، يشهد حضورًا مميزًا لـ57 دولة و110 من العلماء المسلمين.

وذكر عبد الرحمن سليم، نائب رئيس مجلس السلام الأعلى فى أفغانستان، فى تصريحات صحفية، أنه من المتوقع أن يناقش حوالى 110 من علماء المسلمين المشاركين فى المؤتمر، الحرب الأفغانية وعملية السلام هناك، مضيفًا: "فى النهاية سيصدر المشاركون بالمؤتمر بيانًا باسم مكة المكرمة".

من جهته، أعرب مجلس السلام فى أفغانستان، عن أمله أن ترسل حركة طالبان الأفغانية ممثليها للمشاركة فى المؤتمر، الذى يستمر ليومين هما الثلاثاء والأربعاء القادمين فى جدة ومكة.

وأوضح الموقع، أنه بعد مؤتمرات فى إندونيسيا وكابول فى وقت سابق من هذا العالم، يأمل المشاركون فى المؤتمر السعودى بإقناع العالم برفض العنف فى أفغانستان بالإجماع، وتشجيع حركة طالبان على قبول عرض الرئيس الأفغانى "أشرف غنى"، بإجراء محادثات سلام غير مشروطة.