مد أجل النطق بالحكم فى استئناف المتهمين بقتل طالب هندسة بنها لـ16 يوليو

كتب عامر مصطفى

قررت محكمة مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، مد أجل الحكم فى استئناف المتهمين بقتل طالب هندسة بالنزهة على حكم سجنهم 15 سنة، لجلسة 16 يوليو لحضور القاضى الأصيل.

وأودع حرس محكمة شمال القاهرة، بالعباسية، المتهمين بقضية بقتل محمد عبد العزيز، طالب هندسة كلية هندسة بنها، فى القضية الشهيرة بأحد مواقع التسويق الإلكترونى، قفص الإتهام لحضور جلسة النطق بالحكم فى الاستئناف المقدم منهم على حكم سجنهم 15 سنه بتهمة قتل المجنى عليه، وقد قضت محكمة جنايات الأحداث بالأميرية، فى وقت سابق بمعاقبة طالبين بالسجن 15سنة، و6 أشهر لكل منهما، لاتهامهما بقتل الطالب بعد استدراجه بإعلان لاب توب على موقع تسوق شهير.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال متهمين اثنين إلى محكمة جنايات الأحداث بالقاهرة فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة شرق القاهرة الكلية، وذلك لاتهامهما بقتل طالب جامعى بكلية هندسة جامعة بنها، بمنطقة النزهة، بعدما استدرجاه لشراء جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" عبر أحد التطبيقات الإلكترونية للتسوق.

وأسندت النيابة العامة فى التحقيقات إلى المتهمين ارتكابهما لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالسرقة، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استدرجا الطالب المجنى عليه، حيث قاما بإيهامه عبر تطبيق شهير للتسوق الإلكتروني، برغبتهما فى بيع جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، واتفقا معه على السعر المطلوب، وأن يلتقيا به فى منطقة النزهة لإتمام عملية البيع.