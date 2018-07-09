مجموعة "أمازون" تعلن إنشاء 1700 وظيفة فى إيطاليا هذا العام

أ ف ب

أعلنت مجموعة "أمازون" الأمريكية العملاقة للتسوّق عبر الإنترنت، الإثنين أنها ستُنشئ 1700 وظيفة هذا العام في ايطاليا، ليرتفع عدد موظفيها فى هذا البلد إلى 5200 موظف.

وقالت الشركة فى بيان، إن هذه الوظائف ذات عقود غير محددة الأمد ومفتوحة أمام "أشخاص من جميع الخبرات ومستويات الدراسة والمهارات، مع مناصب تتراوح بين مهندسين ومطورى برامج حتى أمناء مستودعات".

وأشارت الى أنها استثمرت أكثر من 1.6 مليار يورو منذ عام 2010 لأعمالها فى إيطاليا.

وكانت مجموعة "أمازون" أعلنت الأربعاء إنشاء 2500 وظيفة هذا العام في المملكة المتحدة، حيث سترفع عدد موظفيها إلى 27500 موظف. ويأتي توسع هذه الشركة بالتزامن مع صرف عدد من الشركات عمالا في بريطانيا، على غرار متجر "ماركس اند سبينسر" الذى سيغلق أكثر من 100 محل فى المملكة بحلول عام 2022.