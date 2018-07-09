video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 08:44 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مجموعة "أمازون" تعلن إنشاء 1700 وظيفة فى إيطاليا هذا العام

الإثنين، 09 يوليه 2018 06:52 م
مجموعة "أمازون" تعلن إنشاء 1700 وظيفة فى إيطاليا هذا العام امازون
أ ف ب
إضافة تعليق

أعلنت مجموعة "أمازون" الأمريكية العملاقة للتسوّق عبر الإنترنت، الإثنين أنها ستُنشئ 1700 وظيفة هذا العام في ايطاليا، ليرتفع عدد موظفيها فى هذا البلد إلى 5200 موظف.

وقالت الشركة فى بيان، إن هذه الوظائف ذات عقود غير محددة الأمد ومفتوحة أمام "أشخاص من جميع الخبرات ومستويات الدراسة والمهارات، مع مناصب تتراوح بين مهندسين ومطورى برامج حتى أمناء مستودعات".

وأشارت الى أنها استثمرت أكثر من 1.6 مليار يورو منذ عام 2010 لأعمالها فى إيطاليا.

وكانت مجموعة "أمازون" أعلنت الأربعاء إنشاء 2500 وظيفة هذا العام في المملكة المتحدة، حيث سترفع عدد موظفيها إلى 27500 موظف. ويأتي توسع هذه الشركة بالتزامن مع صرف عدد من الشركات عمالا في بريطانيا، على غرار متجر "ماركس اند سبينسر" الذى سيغلق أكثر من 100 محل فى المملكة بحلول عام 2022.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمازون تكشف عن نسخة من تابلت Fire HD 10 مخصصة للأطفال

امازون

التسوق عبر الانترنت

اخبار الاقتصاد

الولايات المتحدة الامريكية




لا تفوتك
النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى

الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى

رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال

رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال

محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً

محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً

مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال

مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة