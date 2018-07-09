مجلة إيطالية تشيد بزيادة مصر الإجراءات الاحترازية لجودة المنتجات الزراعية

كتبت فاطمة شوقى

أشادت مجلة "مى فروت" الإيطالية بتطبيق مصر المزيد من الإجراءات الاحترازية لزيادة جودة المنتجات الزراعية المصرية ، وقالت إن تطبيق تلك الإجراءات أدت إلى إزالة الاتحاد الأوروبى الفحوصات الطبية الإضافية المطبقة على الفراولة والفلفل المصرى، التى كانت تخضع لضوابط أكثر صرامة بسبب وجود مبيدات حشرية عالية.

وأشارت المجلة على موقعها الإلكترونى إلى أن المفوضية الأوروبية قررت رسميا إلغاء الفحوصات الإضافية التى كانت تطبق على الفراولة المصرية، بناء على التوصية الصادرة من مجموعة العمل الخاصة بمراجعة قوائم الحاصلات التى تخضع لفحوصات إضافية، مشيرة إلى أن الصادرات الزراعية تتمتع بسمعة طيبة فى مختلف انحاء دول العالم.

كما تم رفع الحظر المفروض على الصادرات الزراعية المصرية من قبل الكويت والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وأستراليا.

جدير بالذكر أن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أكد أن الدول الأعضاء بلجنة النبات والحيوان وإلغاء والعلف بالمفوضية لأوروبية تصوتوا على توصية مجموعة العمل، لصالح رفع الفراولة المصرية من قائمة الحاصلات الزراعية التى يتم عليها تطبيق الفحوصات الإضافية، وهو ما صدر بشأنه القرار الأوروبى.