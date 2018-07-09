مبادرة بين "WE وحديد المصريين" لإعداد طلاب الجامعات ليصبحوا قادة المستقبل

كتبت هبة السيد

أطلقت مؤسسة شباب القادة والمصرية للاتصالات، WE وحديد المصريين بالتعاون مع شبكة قنوات ON وفيديو7، مبادرة لتنمية مهارات وقدرات طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وتأهيلهم لكى يصبحوا قادة المستقبل، وتستهدف تلك المبادرة تنمية قدرات الطلاب العملية والنظرية بالاعتماد على أحدث أدوات التقييم والتنمية المعتمدة دوليًا لاختيار قادة المستقبل من الطلاب المتقدمين.

وقال أحمد فتحى المؤسس والمدير التنفيذى لإعداد القادة إن المبادرة تضمنت عدة مراحل، تمثلت فى تعريف الطلاب بالمبادرة داخل جامعات القاهرة وعين شمس والجامعة الكندية وجامعة المستقبل، تلاها استلام استمارات الترشح عن طريق اليد أو الموقع الإلكترونى لمؤسسة شباب القادة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تقييم الطلاب وإجراء مقابلات شخصية لاختيار 3000 طالب، والانتهاء من تقييم 1000 طالب عن طريق CEB online Assessment، وأخيرا منافسات أمام لجان تحكيم متخصصة للحصول على شباب قائد هم صفوة البرنامج.

وتأتى تلك المبادرة فى إطار أنشطة المسئولية المجتمعية للشركة المصرية للاتصالات وحديد المصريين، والتى تستهدف تمكين الشباب المصرى وتأهيلهم لكى يصبحوا قادة المستقبل ورفع مهاراتهم العملية والنظرية.

وقال الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون المجتمع وتنمية البيئة، نسعى لإعداد الشباب ليكونوا قادة المستقبل كما يأتى هذا الأمر فى اتجاه خطة التنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى جهد كبير تم اتخاذه فى مرحلة التصفيات لنرى قيادات شابة تقود البلاد مستقبلا، وسيكون باب جامعة عين شمس مفتوحا لمؤسسة إعداد القادة لنرى قيادات مضيئة.

وقالت نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات إن الشركة دائما ما تدعم الشباب، حيث استقبل مركز التدريب التابع للشركة ما يقرب من نحو 2000 طالب، مشيرا فيما يتعلق بإعداد قادة المستقبل أنه تم عمل مقابلات بنحو 3000 طالب، وتمت تصفيتهم عبر الاختيارات بنحو 1000 طالب سيتم الاختيار من بينهم.