video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 01:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لبنان: أحكام قضائية بالغرامة بحق 5 صحفيين لإدانتهم بسب الرئيس السابق

الإثنين، 09 يوليه 2018 12:22 م
لبنان: أحكام قضائية بالغرامة بحق 5 صحفيين لإدانتهم بسب الرئيس السابق رئيس لبنان السابق ميشال سليمان
أ ش أ
إضافة تعليق

أصدرت محكمة المطبوعات في لبنان، أحكاما قضائية بتوقيع غرامات مالية بحق جريدة (الأخبار) ورئيس تحريرها وصحفية بالجريدة، وصحفيين اثنين بجريدة (السفير) وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة والقدح والذم (سب وقذف) بحق الرئيس السابق ميشال سليمان وحزب القوات اللبنانية.

وتضمن الحكم الصادر من محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي رفول بستاني، تغريم جريدة (الأخبار) ورئيس تحريرها إبراهيم الأمين والصحفية أمال خليل، مبلغ 2 مليون ليرة لبنانية لكل منهم (الدولار يساوي 1500 ليرة) في الدعوى المقامة ضدهم من الرئيس السابق ميشال سليمان بجرم القدح والذم ونشر أخبار كاذبة، وإلزامهم متضامين بدفع 10 ملايين ليرة لبنانية على سبيل التعويض.

كما قضت المحكمة ببراءة جريدة (السفير) وتغريم صحفيين اثنين بها وهما غاصب المختار وعبد الرحيم شلحة، مبلغ 10 ملايين ليرة لكل منهما، في الدعوى المقامة ضدهما من حزب (القوات اللبنانية) وألزمتهما بدفع مليون ليرة على سبيل التعويض.
 

وغرمت المحكمة الإعلامية ماريا معلوف مبلغ 6 ملايين ليرة وألزمتها بدفع 5 ملايين ليرة تعويضا شخصيا، في الدعوى المقامة ضدها من أحد رجال الأعمال، وذلك لإدانتها بسبه وقذفه في مقال قامت بنشره اتهمته فيه بغسل الأموال.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لبنان: مسئولون سياسيون ونواب يدعون لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل التيارات

لبنان: تقديم العناية الطبية لـ 63 لاجئا سوريا أثناء عودتهم لبلادهم

لبنان

اخبار لبنان

اخبار العرب

نقابة صحفيين لبنان




لا تفوتك
التعليم العالى: 75 ألف طالب حجزوا امتحانات القدرات إلكترونيًا

التعليم العالى: 75 ألف طالب حجزوا امتحانات القدرات إلكترونيًا

3 أعضاء بالكنيست يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة

3 أعضاء بالكنيست يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة

بعد عودة طفل الشروق من الاختطاف.. خبراء أمن: جرائم الخطف ليست ظاهرة رغم انتشارها.. ويؤكدون: أداة لابتزاز الخصوم.. التسول والحصول على فدية أبرز دوافعها.. رقابة الأسرة وتدريب الأطفال على التعامل مع الغرباء الحل

بعد عودة طفل الشروق من الاختطاف.. خبراء أمن: جرائم الخطف ليست ظاهرة رغم انتشارها.. ويؤكدون: أداة لابتزاز الخصوم.. التسول والحصول على فدية أبرز دوافعها.. رقابة الأسرة وتدريب الأطفال على التعامل مع الغرباء الحل

"حماية المستهلك" يبدأ خطة التوعية المجتمعية بحقوق المواطنين.. إرسال رسائل توعوية بكيفية التواصل وتقديم الشكاوى لـ100 مليون من مستخدمى المحمول تحت عنوان "هدفنا حمايتك".. وتفعيل إدارة جديدة لخدمة كبار السن

"حماية المستهلك" يبدأ خطة التوعية المجتمعية بحقوق المواطنين.. إرسال رسائل توعوية بكيفية التواصل وتقديم الشكاوى لـ100 مليون من مستخدمى المحمول تحت عنوان "هدفنا حمايتك".. وتفعيل إدارة جديدة لخدمة كبار السن

الجبلاية تفاوض الأمن لحضور الجماهير بنسبة 15% من سعة الملاعب

الجبلاية تفاوض الأمن لحضور الجماهير بنسبة 15% من سعة الملاعب

وصفات طبيعية للشعر بالزبادى والقهوة لترطيبه

وصفات طبيعية للشعر بالزبادى والقهوة لترطيبه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة