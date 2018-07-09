لأول مرة.. استخدام التردد الحرارى فى علاج ورم بالغدة الدرقية لمريض 31 عاما

كتبت أمل علام

نجح الدكتور محمد حسين عبد البارى، رئيس وحدة الأشعة التداخلية بطب حلوان، فى القضاء على ورم بالغدة الدرقية بدون فتح جراحى باستخدام تقنية التردد الحرارى، موضحا أن الورم كان عبارة عن عقدة فى الغدة الدرقية الموجودة بالرقبة، حيث كان المريض الذى يبلغ من العمر 31 عاما، ويعانى من صعوبة فى البلع، والتنفس، وتضخم بأسفل الرقبة.



المريض بعد العملية

وقال عبد البارى، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع "، إن هذا العلاج يعد بديلا عن الجراحة التقليدية، حيث أنه يتم تحت مخدر موضعى بفتحة بالجلد لا تتعدى 2 ملى ثم يعود المريض لمزاولة حياته الطبيعية فى نفس اليوم، مشيرًا إلى أن استخدام التردد الحرارى فى علاج أورام الغدة الدرقية الحميدة يعتبر الأول من نوعه فى مصر، حيث أن مثل هذه العلاجات تستخدم على نطاق أوسع فى الدول الأوروبية وكوريا الجنوبية.

وأوضح رئيس وحدة الأشعة التداخلية بطب حلوان، أن تقنية التردد الحرارى هى أحد أهم تقنيات علم الأشعة التداخلية والتى تعتمد على توجيه إبرة دقيقة تحت الموجات فوق الصوتية، أو الأشعة المقطعية إلى داخل المكان المصاب، بحيث يتم كى هذه الاصابات من خلال طاقة حرارية مركزة تؤدى إلى اختفاء بؤر الأورام دون التأثير على الأنسجة السليمة، مشيرا إلى أن هذه التقنية تستخدم فى علاج أورام الكبد السرطانية، والرئة والكلى ،وبعض أورام العظام الحميدة.

وأضاف عبد البارى، أن علاج مثل هذه الأنواع بالجراحة التقليدية لم يعد هو الحل الأمثل بعد انتشار هذه التقنيات الحديثة، باعتبارها آمنة وأقل عناء على المريض، مشيرًا إلى هذه العملية أجريت فى أحد المستشفيات الخاصة.

جدير بالذكر أن المريض تماثل للشفاء وخرج من المستشفى فورا إجراء هذه التقنية.