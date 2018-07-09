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كيف يحسب جهاز الإحصاء معدل التضخم للأسعار شهريا؟.. الإجابة فى 10 نقاط

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:00 م
كيف يحسب جهاز الإحصاء معدل التضخم للأسعار شهريا؟.. الإجابة فى 10 نقاط جهاز الإحصاء - أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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يعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى يوم 10 من كل شهر، معدل التضخم السنوى لأسعار السلع الاستهلاكية، والذى قد يكون مسجلا ارتفاعا أو تراجعا كما هو الحال على مدار الأشهر السابقة.

 

ولكن، كيف يحسب الجهاز معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية شهريا؟ وماذا يعنى معدل التضخم فى الأساس؟، هذا ما سيوضحه التقرير التالى فى عدة نقاط مبسطة، وفقا للمنهجية التى يعتمد عليها الجهاز فى احتساب "التضخم".

 

1- يعنى "التضخم" ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

2- ينتج "التضخم"، من حدوث اختلال بالسوق بين الأسعار من جهة، وأسعار عناصر الإنتاج من جهة أخرى.

3- يعلن "التضخم"، فى يوم 10 من كل شهر.

4- يحسب "التضخم"، بعد قياس نسبة التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية.

5- يقيس جهاز الإحصاء نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة شهرياً لمعرفة معدل التضخم.

6- يقاس التغير على أسعار السلع والخدمات شهرياً من 15 ألف مصدر بالجمهورية.

7- تقاس نسبة التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية من 8 مناطق جغرافية بالجمهورية.

8- يتم جمع أسعار السلع الغذائية والصناعية والخدمات شهرياً من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-28 من كل شهر.

9- يرصد ثُلث هذه السلع والخدمات بشكل أسبوعى، أى نحو 333 سلعة وخدمة أسبوعيا.

10- تشمل السلع المقاس أسعارها أسبوعياً "الخضروات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض، والسكر، والزيت، وغيرها".

ومن المقرر، أن يعلن معدل التضخم لشهر يونيو 2018، غدا الثلاثاء الموافق 10 يوليو 2018، والذى من المتوقع أن يسجل ارتفاعا مقارنة بالأشهر السابقة، بسبب زيادة أسعار المحروقات التى تم إعلانها فى منتصف الشهر الماضى.


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