كهرباء الإسكندرية: تقسيط قيمة تأمين الاستهلاك على الفاتورة بـ6.5 جنيه

أكد المهندس حمدى عكاشة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أنه تم زيادة قيمة تأمين الاستهلاك من 10 جنيهات إلى 70 جنيها، مؤكدا أنه سيتم تقسيط هذه القيمة على فاتورة الاستهلاك الشهرية لمدة 10 أشهر بواقع 6 جنيه ونصف.

وأوضح عكاشة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، أن قيمة التأمين على الاستهلاك لم يتم زيادتها منذ ما يقرب من 20 عاما، موضحا أنه سيتم خصم 10 جنيهات من المستهلك القديم الذى قام بتسديدها عند التعاقد.

وأشار عكاشة إلى أن هذه القيمة تم تحديدها من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مشيرا إلى أن هذه القيمة يمكن للمستهلك استردادها عند إنهاء التعاقد مع شركة كهرباء الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.