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كنترولات الثانوية العامة تنتهى اليوم من تصحيح كراسات الإجابات

الإثنين، 09 يوليه 2018 07:00 ص
كنترولات الثانوية العامة تنتهى اليوم من تصحيح كراسات الإجابات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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تنتهى اليوم الإثنين كنترولات الثانوية العامة من تصحيح كراسات امتحانات طلاب الثانوية العامة فى جميع المواد الدراسية، تمهيدا لإعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة.
 
قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تنتهى غدًا الإثنين فى جميع الكنترولات على مستوى الـ11 كنترول بمختلف المحافظات، بقطاع القاهرة وأسيوط والمنصورة والإسماعيلية، مؤكدة أن المؤشرات الأولية للنتيجة، تؤكد ارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضى.
 
وأوضحت المصادر، أن أعمال المراجعة للنتيجة سوف تبدأ عقب انتهاء المراجعة مباشرة، لافتة إلى أن الكنترولات تبدأ أعمال المراجعة وتجميع المواد غدا الثلاثاء، مشيرة إلى أن أعمال المراجعة تحتاج إلى من 3 أيام إلى أربعة أيام حتى يتم الانتهاء منها، مضيفة أن تلك المرحلة يتم فيها مراجعة تقدير الدرجات والرصد والتجميع بشكل دقيق حتى يتم التأكد من حصول كل طالب على درجته التى يستحقها.

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