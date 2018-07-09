قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيا فى الضفة الغربية

رام الله (أ ش أ)

قال نادى الأسير الفلسطينى إن قوات الاحتلال الإسرائيلى، اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، 17 مواطنا من الضفة الغربية.

وأوضح نادى الأسير، فى بيان صحفي، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من محافظة نابلس، ثلاثة منهم من بلدة بيتا، وخمسة مواطنين من عدة بلدات فى محافظة جنين، كما اعتقلت مواطنين اثنين من مخيم طولكرم، ومواطنا واحدا من بلدة رافات فى محافظة سلفيت.

وأضاف النادى أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، أحدهما من بلدة المغير، والآخر من مخيم الجلزون.

أما فى جنوب الضفة فاعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة حلحول فى محافظة الخليل.