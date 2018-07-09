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قافلة طبية شاملة لأهالى الواحات البحرية.. وتوقيع الكشف على 2350 مواطنا

الإثنين، 09 يوليه 2018 12:10 م
قافلة طبية شاملة لأهالى الواحات البحرية.. وتوقيع الكشف على 2350 مواطنا جانب من عمل القافلة الطبية
كتب إبراهيم سالم
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نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان قافلة طبية شاملة استهدفت مركز ومدينة الواحات البحرية.

 

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إن القافلة تأتى فى إطار التعاون الدائم بين المحافظة ووزارة الصحة فى تنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى ومراكز ومدن المحافظة خاصة المناطق النائية للقيام بالكشف المجانى على المواطنين وتقديم العلاج اللازم لهم وتحويل بعض الحالات التى تستدعى إلى المستشفيات.

 

وأضاف الدالى، أنه تم التنسيق مع مستشفى الواحات البحرية المركزى لتجهيز العيادات الخارجية وغرف العمليات والأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى طاقم التمريض المعاون للأطباء فى العيادات وغرف العمليات.

 

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن القافلة استمرت على مدار ثلاثه ايام وقامت بالكشف على 2350 حالة مرضية فى تخصصات العظام والانف والاذن والحنجرة والباطنه والجلدية والأطفال والتحاليل وتم إجراء تحليل فيروس سى لـ643 حالة، موضحا أن وزارة الصحة والسكان ساهمت فى توفير الأدوية اللازمة للحالات المرضية بالمجان.


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