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الإثنين، 09 يوليه 2018 12:53 م
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فيضانات اليابان تتسبب فى إلغاء رئيس الوزراء زيارته لأوروبا والشرق الأوسط

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:03 ص
فيضانات اليابان تتسبب فى إلغاء رئيس الوزراء زيارته لأوروبا والشرق الأوسط رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
طوكيو(أ ش أ)
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ألغى رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى اليوم الاثنين، جولته المقررة لأوروبا والشرق الأوسط فى الوقت الذى تعزز فيه الحكومة عمليات الإنقاذ عقب الأمطار الغزيرة المدمرة فى غرب اليابان.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن توشيهيرو نيكاى الأمين العام للحزب الديمقراطى الليبرالى، الذى ينتمى إليه رئيس الوزراء، نقل عن آبى قوله إنه ليس لديه خيار سوى إلغاء رحلته الخارجية .

وصرحت مصادر حكومية يابانية بأن آبى يخطط حاليا لزيارة المناطق المتضررة من الفيضانات والانهيارات الأرضية التى بدأت يوم الخميس الماضى غرب اليابان وبلغت حصيلة ضحاياها 109 قتلى .

وكان من المقرر أن يغادر رئيس الوزراء اليابانى بلاده بعد غد الأربعاء ليبدأ جولته متجها إلى بروكسل لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى.

 


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