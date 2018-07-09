فيديو.. وزير البترول: نحن لا ندمر خطط سابقينا بل نبنى عليها ونستمر فى تطويرها

كتب أيمن رمضان

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه يبنى على ما سبق وضعه خلال حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، ولا يعمل على تدميره مطلقاً، مشيراً إلى النجاح الكبير الذى تم تحقيقه خلال الفترة الماضية بعدما تم التغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى وعجز إمداد المصانع بالطاقة ليصبح الأمر الآن من المستحيل حدوثه، نظراً للاستراتيجية التى تم وضعها ونسير عليها إلى الآن، وتابع:"نحن لا ندمر الخطط السابقة بل نبنى عليها".

وأضاف "الملا"، خلال كلمته أمام الجمعية المصرية البريطانية، اليوم الإثنين، أن استراتيجية الدولة فى ملف الطاقة تتمحور حول "أين نحن متجهون.. ونضع لأنفسنا مهام.. ونستمر فى تطوير خططنا"، لافتاً إلى أنه تم مضاعفة إنتاج حقل ظهر 3 مرات خلال شهر مايو الماضى والآن، وتابع:"فى شهر أغسطس سنصل إلى نقطة هامة جداً مشروع حقل ظهر 1.7 مليار متر مكعب وهذا يعد 5 أضعاف إنتاج شهر ديسمبر من العام الماضى".