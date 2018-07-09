فيديو.. وداعا سينما فاتن حمامة ...تاريخ يطير فوق الابراج السكنية

كتب: بهاء نبيل

رحلت عنا سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والآن سيرحل اسمها من دور العرض السينمائى أيضا، فقد أغلقت سينما فاتن حمامة وعرضت للبيع بعد وفاتها بأسبوعين، وشهد الوسط الفنى والشارع المصرى حالة من الغضب بعد بدء تنفيذ قرار هدم سينما فاتن حمامة سكنية بمنطقة منيل الروضة، وتحويلها الى أبراج سكنية، وذلك بعد صدور ترخيص هدم رقم 10 لسنة 2018 من جهاز تفتيش البناء التابع لوزارة الإسكان.

ما لا تعرفه عن سينما فاتن حمامة



افتتحت سينما فاتن حمامة يوم 29 ديسمبر عام 1984 بقرار من عبد الحميد رضوان وزير الثقافة وقتها، لتكون أول دار عرض سينمائي قطاع عام من الدرجة الأولى يتم اطلاق اسم أحد نجوم السينما المصرية عليها، تقديرًا لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة ولعطائها طوال مسيرتها الفنية، وكانت فاتن حمامة حاضرة للافتتاح وعدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم السينما المصرية.هى سينما خاصة تابعة لمجموعة من الأشخاص ولا تتبع وزارة الثقافة.كان أسمها الأصلى "ربع لبة" اسمها الأصلى كان سينما ميراندا، وبلغت تكاليف إعادة بنائها 600 ألف جنيه وكانت تحتوى على 1100 مقعد، وكان بها أحدث ماكينة للعرض السينمائي مستوردة من ألمانيا.حضر فيها الرئيس السادات فيلم ليلة اندلاع ثورة 52، ليخفى عنه الأنظار، خصوصاً أنه كان تحت المراقبة مع عدد كبير من الضباط الأحرار.عرض أول فيلم بها فيلم "عندما يبكى الراجل" بطولة فريد شوقى ونور الشريف وفاروق الفيشاوى ومديحة كامل، أما أخر فيلم فكان فيلم "ريجاتا" للنجم عمرو سعد.أغلقت يوم 31 يناير عام 2015، ولصق عليها إعلان يفيد بعرضها للبيع، وذلك بعد انتهاء فترة تعاقد الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي على استئجارها.تحولت سينما فاتن حمامة الى مخزن للأغراض القديمة ومكان لـ "ركن" الدراجات البخارية، بالإضافة إلى تحويلها إلى "غية" لتربية الحمام داخل مدخل السينما

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