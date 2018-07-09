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فيديو.. طفل الشروق عن مختطفيه: «أكلونى كل يوم فراخ ولحمة»

الإثنين، 09 يوليه 2018 04:55 م
فيديو.. طفل الشروق عن مختطفيه: «أكلونى كل يوم فراخ ولحمة» طفل الشروق
كتب: احمد حسنى
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روى الطفل هشام سامي، المختطف من أمام منزله بمدينة الشروق، فى أول تصريحات له عقب عودته لأسرته، قائلا: "هما جم خدونى من قدام البيت، وخلونى أنام لحد العصر، وبعدين صحونى أكل، كنّا كل يوم بنأكل فراخ ولحمة دليفرى، وقعدونى فى شقة فى القطامية وكان بيقعد معايا 3 فى الشقة".

 

وأضاف الطفل فى تصريحات خاصة: "المتهمين كانوا هيضربونى عشان بسأل الساعة كام، وقالوللى أول ما جدك يدفع الفلوس هنروحك"، مؤكدا أنه سيشهد على المتهمين فى طابور العرض أمام النيابة.

 

ونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل من مدينة الشروق وإعادة الطفل سالمًا لأسرته.

 


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