فيديو..سحر نصر: تطوير قطاع النقل يعزز الفرص الاستثمارية بمصر

كتب – إبراهيم سعيد

عقدت اليوم ورشة العمل الخاصة بدراسة المخطط الشامل للموانئ التجارية المصرية 2030، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري.

وقدمت سحر نصر في كلمتها، الشكر لوزراء النقل والتجارة والصناعة والتعليم العالى، مؤكدة أن الفريق مهاب مميش يؤدي دورا قياديا كبيرا جدا ويتم الاستفادة منه من خلال النصائح والخبرة الكبيرة في قطاع الموانئ.

وأضافت الوزيرة، أن الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا في قطاع النقل نظرا لأهميته في البنية الأساسية الجاذبة للمستثمرين، مشيرة إلى أهمية ورشة العمل الخاصة بدراسة المخطط الشامل للموانئ التجارية المصرية عام 2030 في تحديد المشروعات الاستثمارية المطلوبة في الموانئ المصرية التي تتواكب مع إطلاق خريطة مصر الاستثمارية التي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في مصر، ويتم عرضها على كافة المستثمرين في جميع أنحاء العالم في ظل تعديل وتطوير لبيئة الاستثمار في مصر ومنح حوافز غير مسبوقة للمستثمرين وتشجيع للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكدت سحر نصر أهمية قطاع النقل في جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، موضحة أنها خلال زيارتها مع الفريق مهاب مميش إلى فيتنام وسنغافورة كان هناك اهتمام كبير من المستثمرين للاستثمار في قطاع الموانئ في ظل الدور الكبير الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة بقيادة المهندس عمرو نصار، لزيادة الصادرات المصرية.

ودعت الوزيرة، القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات البنية الأساسية عامة والموانئ خاصة، مشيدة بدعوة القطاع الخاص للمشاركة في هذه الورشة.