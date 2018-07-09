video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 07:01 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فيديو..سحر نصر: تطوير قطاع النقل يعزز الفرص الاستثمارية بمصر

الإثنين، 09 يوليه 2018 05:05 م
فيديو..سحر نصر: تطوير قطاع النقل يعزز الفرص الاستثمارية بمصر سحر نصر
كتب – إبراهيم سعيد
إضافة تعليق

عقدت اليوم ورشة العمل الخاصة بدراسة المخطط الشامل للموانئ التجارية المصرية 2030، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري.

 

وقدمت سحر نصر في كلمتها، الشكر لوزراء النقل والتجارة والصناعة والتعليم العالى، مؤكدة أن الفريق مهاب مميش يؤدي دورا قياديا كبيرا جدا ويتم الاستفادة منه من خلال النصائح والخبرة الكبيرة في قطاع الموانئ.

وأضافت الوزيرة، أن الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا في قطاع النقل نظرا لأهميته في البنية الأساسية الجاذبة للمستثمرين، مشيرة إلى أهمية ورشة العمل الخاصة بدراسة المخطط الشامل للموانئ التجارية المصرية عام 2030 في تحديد المشروعات الاستثمارية المطلوبة في الموانئ المصرية التي تتواكب مع إطلاق خريطة مصر الاستثمارية التي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في مصر، ويتم عرضها على كافة المستثمرين في جميع أنحاء العالم في ظل تعديل وتطوير لبيئة الاستثمار في مصر ومنح حوافز غير مسبوقة للمستثمرين وتشجيع للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكدت سحر نصر أهمية قطاع النقل في جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، موضحة أنها خلال زيارتها مع الفريق مهاب مميش إلى فيتنام وسنغافورة كان هناك اهتمام كبير من المستثمرين للاستثمار في قطاع الموانئ في ظل الدور الكبير الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة بقيادة المهندس عمرو نصار، لزيادة الصادرات المصرية.

 

ودعت الوزيرة، القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات البنية الأساسية عامة والموانئ خاصة، مشيدة بدعوة القطاع الخاص للمشاركة في هذه الورشة.

 


إضافة تعليق

سحر نصر

مهاب مميش

لقناة السويس




لا تفوتك
النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى

الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى

رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال

رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال

محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً

محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً

مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال

مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة