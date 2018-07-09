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فيديو.. خيرى رمضان: "مفيش خناقة بينى وبين محمد إيهاب"

الإثنين، 09 يوليه 2018 10:50 م
فيديو.. خيرى رمضان: "مفيش خناقة بينى وبين محمد إيهاب" خيرى رمضان
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الإعلامى خيرى رمضان، إنه لا يوجد مشكلة بينه وبين محمد إيهاب بطل العالم فى رفع الأثقال قائلاً: "مفيش خناقة بينى وبين محمد إيهاب بطل مصر والعالم فى رفع الأثقال، قلت وجهة نظرى والراجل قال مكنتش أعرف إنه تليفزيون مصر".

وأضاف "رمضان"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة"، على التليفزيون المصرى، أن "إيهاب" بطل مهم جداً، وننتظره فى طوكيو، مردفاً: "إذا قلتلك خد بالك من الطريق، كنت بكلمك عن الغرور، أنت بطل واحنا حابينك".

وتابع: "شد حيلك إحنا منقدرش نشغلك بمواضيع صغيرة فى النهاية، والمهم إنك ترجعلنا بذهبيات أخرى، وبطولات العالم فى الأولمبياد، وهناك صيادون – مقصدش وائل الإبراشى - عاوزين يعملوا خناقة، التليفزيون المصرى له حقوق على كل الشعب، وبقول لصديقى وائل الإبراشى، أشكرك أديت 15 دقيقة من برنامجك المهم عشان تتكلم عن الموضوع".

وأردف: "يا ريت تطلب من الإعداد بتاعك يجيبلك الفقرات تتفرج عليها، لأنك اتكلمت بناء على ما كتبه محمد إيهاب، ولو كلمتنى كنت قلتلك النصائح الذهبية ومارستها، أنا قلت الفنانين والرياضيين، والمطرب اللى طلب 600 ألف واللى طلب مليون، وانتقدت ده وقلت دى الأزمة الحقيقة مش الـ 10 آلاف بتوع محمد إيهاب، لكن لما يُدعى أحد، فإن التليفزيون المصرى شرف لأى أحد".

وكان محمد إيهاب، رد على الإعلامى خيرى رمضان أمس، عن طلبه مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل الظهور معه على شاشة التليفزيون المصرى، وقال إن الإعداد الذى تواصل معه لم يذكر له أنه سيظهر على التليفزيون المصرى مع الإعلامى خيرى رمضان، لأنه إذا كان يعلم أنه ماسبيرو لكان خرج عليه بدون أى مقابل، وتابع: "أنا أدرى بالفلوس دى هتساعدنى ولا مش هتساعدنى، وأنا طالع مع 3 برامج بعد الإنجاز كل برنامج دفع لى 10 آلاف جنيه".

 

 

 


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